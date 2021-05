Klimatická krize: Naše děti budou válčit o vodu a potraviny, varuje viceprezident Evropské komise

30. 4. 2021





Starší lidé musejí se začít uskrovňovat, aby zachránili své děti, upozorňuje Frans Timmermans



Starší lidé se v rámci boje proti globálnímu oteplování budou muset uskrovnit, nebo budou dnešní děti čelit budoucnosti válek o vodu a o jídlo, varoval náměstek šéfa Evropské unie.



Frans Timmermans, viceprezident Evropské komise, zdůraznil, že jestliže nebude politická a ekonomická strategie koordinována s bojem proti klimatickým změnám tak, aby se férově rozdělily náklady vytvoření nízkouhlíkové ekonomiky, svět bude čelit krizi lidí, kteří se budou obávat o ztrátu svého zaměstnání a svého příjmu a stanou se obětí manipulace populistických politiků a firem vydělávajících z fosilních paliv.

Řekl: "Není to jen naléhavá věc. Je to také složitá věc. Musíme transformovat svou ekonomiku. Přinese nám to obrovský prospěch, ale je to rozsáhlý úkol. Největší hrozba je sociální. Jestliže to nevyřešíme, naše děti budou vést války o vodu a o jídlo. To je naprosto jisté."Neutralizovat klimatickou změnu bude mnohokrát levnější než chaos, který vyvolá globální oteplování. Neutralizace klimatické změny bude také prospěšná pro zdraví, a náklady na realizaci opatření proti globálnímu oteplování v minulých letech výrazně poklesly. Avšak odstoupení od fosilních paliv bude znamenat likvidaci některých pracovních příležitostí jako hornictví a náklady vyvolané změnami dopadnou nerovnou měrou na některé sektory společnosti, pokud politikové nezasáhnou."Vidím velké riziko, že vznikne aliance těch, kteří nechtějí změnu, protože by to postihlo jejich zájmy, ať už jde o fosilní paliva anebo o tradiční hospodářské kruhy," řekl Timmermans. "Jde to ruku v ruce s obavami ze záporných sociálních dopadů. Musíme se soustředit na sociální aspekty celé této přeměny."Timmermans varoval, že bude zapotřebí obětí od starších generací, mají-li jejich děti žít v bezpečí. Dnešní starší lidé mají prospěch z obětí předchozí generace a nyní je na nich, aby provedli změny sami."Někdy si nejsem jist, zda jsme si vůbec vědomi, jak rozsáhlé musejí být změny, k nimž směřujeme, a jak hluboké. Je to úsilí srovnatelné s restrukturalizací po násilném konfliktu. Hovoříval jsem se svými prarodiči a rodiči o tom, jak se na tom po válce dívají. Říkali: 'No, my jsme obětovali mnoho, protože jsme věděli, že naše děti na tom budou líp.' A tento postoj ve společnosti dosud nevznikl".Pro většinu lidí půjde o mírné změny, jako například nechat si renovovat dům, aby odpovídal nízkouhlíkovým normám, anebo přechod na elektrickou dopravu a konzumace méně masa. Někteří lidé ale budou muset mít jinou práci a změnit svůj život.Mezi klimatology roste znepokojení, že politici lidem nevysvětlují, že nízkouhlíková společnost přináší velký prospěch, jako čistší vzduch a vodu, přijatelnější život ve městech, vyšší míru zdraví a všeobecné pohody, stejně jako neutralizaci klimatické krize.Timmermans poukázal na Polsko, které je vysoce závislé na uhlí. "V uhlí ale není žádná budoucnost. Čím déle budete ty změny odkládat, tím bolestnější a nákladnější budou."Podrobnosti v angličtině ZDE