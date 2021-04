Prosíme, podepište tuto petici!! Evropská unie by měla před volbami příští týden zveřejnit pozvání pro Skotsko ke vstupu do EU

29. 4. 2021





170 kulturních osobností podepsalo dopis požadující, aby před volbami 6. května vydala Evropská unie Skotsku jednostrannou a otevřenou nabídku k návratu do Evropské unie



Z předvolebního průzkumu ve Skotsku vyplývá, že většina pro strany požadující nové referendum o nezávislosti Skotska, která by pak vedla k návratu Skotska do EU, je v nadcházejících volbách dne 6. května téměř jistá.



170 kulturních pracovníků, včetně slovinského filozofa Slavoje Žižka, anglického režiséra Richarda Eyera, italské spisovatelky Eleny Ferrante a řeckého politologa Kalypso Nicolaïdise požadují, aby před volbami 6 května vedoucí politikové EU a instituce Evropské unie nabídli Skotsku návrat do EU a projevili s ním solidaritu.









Seznam dosavadních signatářů ZDE





Petici můžete podepsat zde, pod její českou verzí: