Piráti a Starostové chtějí zabránit vytunelování ostravské ocelárny, podají podnět na EGAP kvůli zmizelým dvěma miliardám

Podle vedení společnosti Liberty bude zisk z emisních povolenek použit zčásti na vyplacení mimořádného bonusu zaměstnancům při příležitosti 70. výročí podniku a zčásti na budoucí investiční projekty. „Podle našich informací má ale v současné době společnost Liberty dostatek finančních prostředků bez ohledu na prodej emisních povolenek na pokrytí těchto mimořádných bonusů. Toto zdůvodnění je tedy evidentně liché, zisk z povolenek musí jít na modernizaci podniku v Ostravě, ne na krytí finančních potíží majitele oceláren v zahraničí,“ okomentoval předseda STAN Vít Rakušan.

V důsledku rychlého konce těžby v OKD i ekonomických dopadů pandemie by náhlý konec ostravské ocelárny zaměstnávající asi 6 tisíc lidí mohl pro Moravskoslezský kraj znamenat skokový nárůst nezaměstnanosti, sociální problémy i otázku, kdo a jak bude v případě krizového scénáře řešit rekultivace a vzniklou ekologickou zátěž. „Piráti a Starostové považují situaci na Ostravsku za velmi vážnou. Nechceme přihlížet vytunelování dalšího podniku. Dohodli jsme se proto, že oba naši předsedové Vít Rakušan a Ivan Bartoš brzy navštíví ostravskou huť, kde budou hledat východiska z nastalé situace nejen s vedením firmy, ale také zástupci odborů. Ti aktuálně zvažují kromě stávkové pohotovosti další kroky, které by mohly mít dopad na provoz podniku,” vysvětlil moravskoslezský lídr Starostů Petr Letocha.

Vyvedení milionu emisních povolenek za více než miliardu ale není v poslední době jedinou kontroverzní transakcí týkající se skupiny Liberty House. „Stát se prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti zaručil Liberty v rámci covidové pomoci za dvoumiliardový úvěr. Do ostravského závodu ovšem peníze nikdy nedorazily. Německá banka Greensill, kam byly převedeny, je v insolvenci. Ostrava tedy splácí úvěr, který nikdy nečerpala. Podáme společně s Piráty k EGAPu podnět na prošetření této transakce a požádáme vládu, aby Kontrolní výbor pravidelně informovala o jednotlivých krocích týkajících se řešení situace v Liberty,” popsal Lukáš Černohorský, lídr Pirátů a Starostů v Moravskoslezském kraji a také předseda vyšetřovací komise k OKD.

Vzhledem k obrovským problémům britsko-australské bankovní skupiny Greensill, která zajišťovala ocelárnám Liberty House financování, je ve hře i scénář, kdy by Česko stálo před otázkou, zda ostravskou huť koupit. „Vláda by měla dopředu analyzovat všechny možnosti, zvážit postup, rizika i přínosy jednotlivých variant a připravit se na ně. Ačkoliv se stát nemůže příliš vměšovat do záležitostí soukromé firmy, musíme udělat vše proto, abychom předešli nejhoršímu, a nebo na to nejhorší byli aspoň částečně připraveni,” dodal Černohorský.