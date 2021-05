Kde berou Babiš a Hamáček sílu vzdorovat prezidentovi?

4. 5. 2021 / Boris Cvek

Představa, že exprezident Klaus nese prezidentovi Zemanovi Putinovy instrukce, je podle mne celkem realistická. Vůbec bych se tomu nedivil. Stejně tak bych se nedivil tomu, že na Miloše Zemana mělo vliv, opačný vliv, zapojení policie. Policie totiž není, na rozdíl od dob diktatury KSČ, dávno ovládána nějakou stranickou mafií, tím spíše, když má jít o mezinárodní vyšetřování, kde je nutné spolupracovat s dalšími nezávislými institucemi, dokonce z jiných států, které také nefungují na principu „jedna mafie ovládá všechno“.

Strategie více verzí příběhu, které jsou všechny možné, protože možné je nakonec všechno a alternativní pravdy lze tahat jako králíky z klobouku, je typicky kremelská – a je zajímavé, že prezident se na tuto stezku vydal navzdory tomu, že musel vědět, že vyšetřovací verze je jen jedna. Nebo to nevěděl? Jan Hamáček ve zmíněném pořadu mluvil o jistých osobách, třeba o ministryni spravedlnosti, tak, že tyto osoby nejsou plně informované, proto mohou tyto osoby šířit nesmysly o více verzích příběhu Vrbětic.

Lze to aplikovat i na prezidenta? Nedivil bych se. Obklopuje se ve svém úřadu už mnoho let lidmi, kteří nemají šanci získat bezpečnostní prověrku. Tito lidé dělají z Hradu rizikové místo, odkud mohou unikat informace do Kremlu nebo Pekingu. Jistě i pan policejní prezident musel při rozhovoru s hlavou státu vážit slova. Nebo prezident Zeman počítal s tím, že je jen jedna verze případu a že jeho kremelská taktika kouřové clony z alternativních pravd tak tvrdě narazí u ministra vnitra i u premiéra, kteří se ho jinak bojí?

A konečně: odkud vlastně berou Babiš a Hamáček sílu se vzepřít? Tak oni se jistě snaží pana prezidenta nějak konejšit malými radostmi. Třeba jmenování Michala Haška náměstkem ministra vnitra by mohl trochu pomoci. Sílu ke vzdoru neberou podle mne ze své zásadovosti nebo jiných morálně-volních zdrojů, nýbrž z mezinárodního přesahu celého případu. To, zda se ve Vrběticích stalo to, co tvrdí tajné služby, není žádná legrace, ale je to zásadní věc pro bezpečnost na úrovni EU i NATO. Na hodnocení těchto informací se nesporně podílejí další tajné služby a státní instituce svobodného světa. Evropský parlament dokonce valnou většinou poslanců v duchu federalistického pojetí Unie chápe Vrbětice jako akt týkající se Evropské unie jako celku. A evropští poslanci nejsou žádní slouhové stranické mafie, jako byli poslanci v době diktatury KSČ. Za takové situace lidé v čele státu, byť je to Babiš a Hamáček, kteří jsou obklopeni lidmi, již mají bezpečnostní prověrky, těžko mohou jednat jinak.