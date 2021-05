Vstupujeme do opravdu temného období pandemie

6. 5. 2021

David Nabarro mimořádný vyslanec Světové zdravotnické organizace pro covid:



Tato pandemie je děsivá a zrychluje se více než kdy předtím. A je to globální jev. Ano, je několik zemí, které byly schopny ukázat, že dokáží udržet daleko nižší míru nákaz a ty mají pocit, že se zotavují, ale většina světa směřuje do velmi, velmi temného období. A důvodem, proč je to obzvlášť temné, je, že teď nemáme kompletní data. Protože se pandemie stále více šíří do míst, kde není k dispozici testování. Takže víme, že čísla, která dostáváme, jsou silně podhodnocena. Je to rozsáhlejší než kdy předtím, je to zuřivější než kdy předtím a způsobuje to více utrpení než kdy předtím. Jsme v opravdu těžké fázi.



Moderátorka: Myslíte si, že i jiné části světa zažijí to, čím právě prochází Indie? Že to tam možná bude ještě horší?



Předpokládám, že jiné části světa zažijí vlny nákazy, jaké vidíme nejen v Indii, ale i v regionu jižní Asie. Možná to nebude tak strašlivé co do rozsahu utrpení, avšak pandemie bude sílit v mnoha částech světa. To je nevyhnutelné.A tento virus se také proměňuje. Mutuje. Objevují se varianty. A tak chci, aby si všichni uvědomili, že to není jen jediný virus, je to rozvíjející se virus. A proto chci trvalou péči a pozornost nejen od světových politiků, ale od všech lidí. Protože ono to nezmizelo.Vy jste se zmínil o jižní Asii. Ale co Afrika? Je nevyhnutelné, že projde vlna této vysoce nakažlivé varianty Afrikou?Dostávají se k nám zprávy o neočekávaně velkém počtu nemocí, který velmi vypadá jako covid, ale oni nevědí, jestli je to covid, protože nemají možnost ho testovat. Takže, ano, bude to v různých částech Afriky, v různých částech Latinské Ameriky, v různých částech Blízkého východu, i v různých částech Evropy.V současnosti to samozřejmě těžce zažívá Indie. Měl by tam premiér Narendra Modi zavést celostátní lockdown?Hovořil jsem s celou řadou světových expertů i s celou řadou indických expertů, kteří upozorňují, že jediným způsobem jak si poradit s vlnou covidu v Indii je zavést velmi přísné omezení pohybu. Ale to se v Indii udělalo loni. V červenci, když počty nákaz tam začaly narůstat. A pak v srpnu. A problém s tím lockdownem je, že to opravdu vyvolalo obrovské utrpení, protože chudí lidé, kteří žijí v hotovostní ekonomice, chudí lidé, kteří jsou v neformálním sektoru, nemohou během lockdownu řádně přežít. A tak já docela chápu, že indická vláda bude říkat, že chce tu epidemii zvládnout, bez zavedení přísného lockdownu, kvůli takovým následkům pro mnoho našich občanů. A cítím, že je to pro ně velmi obtížná politická volba.Naproti tomu Británie má nesmírně nízká čísla a britská vláda nyní hovoří dokonce o třetí vakcinaci, na podporu imunity. Před koncem roku. Je to ta správná priorita? Když je tolik zemí, které nemají vakcíny a vy předpovídáte, že se octnou ve velmi obtížné situaci?Z mé perspektivy to, co je nutno udělat se vzácnou preventivní akcí, jako je vakcína, dáte ji lidem, kteří ji potřebují nejvíce. Dáte ji lidem, kteří jsou nejvíce ohroženi. A musíte na to pohlížet jako na celosvětový problém. Ono to nefunguje, když řeknete, že to vyřešíme jen v některých zemích zvlášť. Proto opravdu chci apelovat na šéfy skupiny G7, G20, na všechny politiky, na všechny lidi, kteří mají vliv, aby prosím uznali, že musíme dosáhnout distribuce vakcín pro ty lidi, kteří je potřebují nejvíce. Teď v tomto období akutního nedostatku zásob. A až potom můžeme doplňovat další věci. Dodatečná ochrana pro lidi v bohatých zemích, to by mělo přijít trochu později.Může Británie v nadcházejících týdnech rozvolnit karanténu, protože je v Británii infekce tak nízká?V případě jakékoliv infekční choroby, když počty nákaz poklesnou blízko nule, vždycky vznikne pokušení u lidí, kteří rozhodují, říci: Tak dobře, můžeme to rozvolnit. Už se nemusíme tolik bát. A to je nevyhnutelné. Ale já vám říkám, že nejnebezpečnější etapa je právě to období, kdy je počet nákaz nízký a všichni jsou netrpěliví. Protože když to rozvolníte příliš rychle, ta nákaza se vrátí se zuřivostí. Někdy je to opravdu děsné.Ano, ale je tady také to poškození ekonomiky od těch lockdownů.Ano. Dlouhodobě musíme vytvořit ve společnosti takovou obranu, že když se objeví nové ohnisko nákazy, musíme to potlačit okamžitě. A to bude naše dlouhodobá budoucnost. Než tento virus zmizí. Musíme proti němu bojovat všude. Jestliže bude ta obrana fungovat dobře, pak nepotřebujete lockdowny.Za čtrnáct dní má být z Británie dovoleno cestování do některých zemí. Co si o tom myslíte?Myslím si, že je správné, že všechny země uvažují o tom, jak znovu obnovit cestování. Avšak vznikne nebezpečí, bude-li povoleno cestování mezi zeměmi s velmi rozdílným zpsůobem boje proti ohniskům a vlnám nákaz. Takže je zapotřebí zkoumat nejen počet nákaz v cílové zemi, ale i jaká je tam strategie na zvládání pandemie. V tomu budou životně důležité rozhovory mezi odborníky na veřejné zdraví v jednotlivých zemích. A brzo budeme mít systém hierarchie, který zemím umožní srovnávat své systémy boje proti covidu.Rozhovor v angličtině (audio, od minuty 8) ZDE