Nový druh konzervatismu v Británii: hrozba staré gardě levice i pravice

8. 5. 2021





Severoanglický konzervativní primátor z údolí řeky Tees, Tees Valley, Ben Houchen (34), získal ve čtvrtek ohromující volební podporu od voličů v regionu Teesside celých 73 procent voličských hlasů. Houchen, místní člověk, právník, je zvláštní druh konzervativce - zahájil vlnu rozsáhlých dotačních ekonomických intervencí, s cílem udělat ze svého regionu technologický zázrak. A funguje to, ekonomicky i politicky.

Houchen zestátnil místní krachující letiště Teesside International Airport. Rozsáhlým způsobem investuje do ekologické průmyslové revoluce. Považuje to za cestu k vysoce technologickým, dobře placeným pracovním příležitostem, charakteristickým pro jednadvacáté století. Podpořil vznik Net Zero Industry Innovation Centre, přilákal vytvoření Národního centra pro vodíkovou dopravu, v partnerství s Teeside University.







Cílem je na Teesside vytvořit centrum pro výrobu dopravních prostředků založených na vodíku pro celou Británii.







Větrníky na výrobu elektřiny? Houchen podporuje i je, založil Teesworks Offshore Manufacturing Centre, kde firma pro obnovitelnou energii GE Renewable Energy právě oznámila, že postaví továrnu na výrobu nejmodernějších vrtulí pro větrníky na výrobu elektřiny. Houchen vytváří typický příklad takzvaného technologického "superclusteru", láká celou řadu navzájem se podporujících nejnovějších technologických průmyslových podniků v partnerství mezi státním a soukromm sektorem a za podpory místní univerzity a středoškolských kolejí pro další vzdělávání. Johnsonova vláda z Londýna mu to finančně podporuje, protože to funguje.

Houchenismus je hrozbou thatcherovcům, blairovcům i corbynistům. Je to úplně nová vize Británie a není vyloučeno, že získá podporu 73 procent voličů po celé zemi,Podrobnosti v angličtině ZDE