Dvě dávky vakcíny Pfizer poskytují více než 95 procentni ochranu před nákazou. V ČR zemřelo dalších 42 osob

6. 5. 2021

Ve středu 5.5. ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo 1857 denních nákaz. V ČR do 5.5. zemřelo 29 521 lidí, to je nárůst o 42 mrtvých. V nemocnicích je 2348 osob . Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 641 120 osob . MZČR o průběhu pandemie v Česku . MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . I Českou republiku vážně ohrožuje cestování do zahraničí.



Průměrný počet nákaz za posledních 7 dní je v ČR 118 na 100 000 obyvatel, za posledních 14 dní 264 na 100 000 (v Británii je to nyní 22 nákaz na 100 000)

Ve středu 5.5. bylo v ČR očkováno 76 099 osob, ukončeno bylo očkování u jen 8903 osob. První dávkou bylo dosud očkováno 2 388 813 lidí, druhou dávkou 1 024 213 osob.



- Dvě dávky vakcíny Pfizer jsou z více než 95 procent účinné proti nákaze, hospitalizaci a úmrtí na covid-19. Vyplývá to z izraelské studie, Izrael má totiž největší procento očkovaných osob na světě. Jedna dávka vakcíny Pfizer chrání před nákazou z 58 procent, před hospitalizací ze 76 procent a před smrtí z 77 procent. Sedmý den po očkování druhou dávkou byli očkované osoby chráněny před infekcí z 95,3 procent, před úrmtím z 96,7 procent. Ochrana před symptomatickou nákazou byla 97 procent, před nesymptomatickou nákazou 91,5 procent. Ochrana před hospitalizací byla 97,2 procent. Čtrnáct dní po druhém očkování stoupla ochrana ještě více. Do 3. dubna bylo v Izraeli očkováno oběma dávkami 72 procent dospělých Izraelců nad 16 let a 90 procent Izraelců starších 65 let. Dominantní verzí viru v Izraeli je britská varianta. Bohužel, mnoho zemí světa nebude moci očkovat své obyvatelstvo vakcíno Pfizer, protože vyžaduje infrastrukturu pro skladování v silném mrazu, je drahá a je jí málo.



- Evropská unie je připravena jednat o suspendování patentů na vakcíny proti covidu, řekla Ursula von der Leyen. Přes noc podpořila suspendování těchto patentů i americká vláda. Šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus to charakterizoval jako "historické rozhodnutí".



- Indie ve čtvrtek zaznamenala další národní rekord v počtu denních úmrtí, za posledních 24 hodin zemřelo dalších 3980 lidí. Počet nových denních nákaz byl také rekordní, 412 262.



- 11 covidových pacientů zemřelo ve vládní fakultní nemocnici v jižní Indii v městě Chengalpet, kdy náhle poklesl tlak v trubkách poskytujících kyslík.



- Kliniky v Anglii, které pečují o lidi postižené dlouhým covidem, budou zapotřebí déle, než se původně očekávalo, až do příštího roku.



- Německo zpřístupní vakcínu AstraZeneca občanům všech věkových kategorií.



- V Tokiu se šíří nákaza mezi mladými lidmi. Guvernér Tokia Juriko Koike apeloval na občany, aby omezili vycházení.



- Filipínský prezident Rodrigo Duterte nařídil policii, aby zatkla každého, kdo nebude řádně nosit roušku, i ty, kteří ji nenosí přes nos.



- Srbský prezident uvedl, že Srbsko zaplatí všem občanům za to, když se nechají do konce května očkovat.



- Nákaza ve Francii se zpomalila.



- Kanada schválila vakcínu Pfizer pro děti ve věku od 12 do 15 let.



- Egypt uzavře obchody od 21 hodin ve snaze omezit nákazu.



- Itálie dovolí už tento měsíc turistům vstup do země bez karantény.



- Indická varianta koronaviru byla nalezena v Keni.

