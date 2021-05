Dobře utajená násobilka, aneb Zatloukat, zatloukat, zatloukat

5. 5. 2021 / Karel Dolejší

Na vysvětlení situace měl nakonec Hamáček v nepřítomnosti novinářů i nahrávacích zařízení hodinu a čtvrt čistého času. Mimořádné jednání začalo v 16 hodin a předseda sněmovny Vondráček je ukončil v 17:15, údajně kvůli potřebě příprav na hlasování o nových členech Rady České televize.

Tento bod měl být projednáván v 18:00, ve skutečnosti však na něj vůbec nedošlo. Podle informací z kuloárů to ale vypadá bledě i s dalším vystupováním zainteresovaných osob k výše zmíněné kauze v PS. Nejspíše bude věc následně rozmělněna ve výborech a postupně cupována do ztracena.

Na včerejším jednání byli přítomni tři zástupci tajných služeb, velitel policie, vrchní státní zástupce i premiér. Ani jediný z jmenovaných se však nedostal ke slovu. Hovořil pouze Hamáček. Mimo záznam.

Podle svědectví opozičních poslanců za celou dobu neřekl nic, co by už nevěděli před jednáním. A o své nevině je nepřesvědčil.

Nejste-li Fidelem Castrem, za hodinu a čtvrt dokážete jistě v základních bodech vysvětlit události kolem vás za poslední měsíc. Pokud se přitom opíráte o "tvrdá fakta", tím spíše. Mnohomluvnosti se tak snadno vyhnete a neponecháte prostor pro pochybnosti.

Hamáček ale zjevně nikoho kromě "předem přesvědčených" nepřesvědčil. A jednání bylo pod nesmyslnou záminkou předčasně ukončeno dříve, než mohla být jeho verze konfrontována s relevantními výpověďmi ostatních účastníků schůzky z 15. dubna.

Kdybychom žili v poněkud normálnější zemi než současná ČR, ba dokonce ještě kdybychom žili v ČR s politickou kulturou řekněme roku 2010, místopředseda vlády a ministr vnitra by okamžitě odstoupil ze svých funkcí - přinejmenším do vyšetření případu. A pokud by náhodou neodstoupil sám, premiér by jej odvolal.

My však žijeme právě tam, kde žijeme. Vedení sněmovny s vážnou tváří utají třeba i malou násobilku, jen aby nemuselo riskovat nepříjemnou veřejnou debatu a vážnou koaliční krizi v jejím těsném závěsu.

Už je líp. Ó, my se máme!