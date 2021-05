David Klimeš: Hamáček ututlání Vrbětic nabízet nemohl

5. 5. 2021

"Je ale úplně mimo realitu podsouvat Hamáčkovi, že v Moskvě chtěl zobchodovat zamáznutí vrbětické kauzy výměnou za dodávku vakcíny Sputnik. Z prostého důvodu: těžko mohl Kremlu nabízet ututlání skandálu, který tou dobou už poletoval mezi evropskými tajnými službami i novináři," píše na serveru Aktuálně.cz David Klimeš.











Proč by Jan Hamáček měl zrazovat zemi za milion sputniků, když tou dobou už nám svou vakcínu Rusko dávno nabízelo - a to v počtu 300 tisíc dávek v první fázi. Vláda to nakonec nepřijala, a Hamáček tedy sotva mohl mít důvod o něco takového znovu žádat. Navíc není zřejmé, proč by měl plánovat komplikovanou vlastizrádnou operaci v Černínském paláci, když jej měl tou dobou spravovat někdo úplně jiný: Lubomír Zaorálek."