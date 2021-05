Filipínský sociolog: Globální vakcinační nerovnost zdůrazňuje iracionalitu globálního kapitalismu

6. 5. 2021

Podle sociologa se nacházíme v situaci, kdy má pouze 0,2 až 0,3 procenta obyvatel žijících v zemích globálního jihu přístup k očkovacím sérům proti covidu-19. Kupříkladu na Filipínách bylo prozatím očkováno jen 260 tisíc ze 110 milionů Filipínců.



Také v této zemi panuje nejistota ohledně dodávek vakcín. Na Filipínách se očkuje vakcínou od Pfizeru, ale jsou zde k dispozici také čínské očkovací látky a ruský Sputnik V. Avšak ona nejistota se týká zejména zásilek od západních firem, protože spousta dodávek určených pro země globálního jihu nakonec skončila v Evropské unii a ve Spojených státech, míní Bello.



S problémy ohledně dodávek očkovacích sér se potýká i silně zasažená Indie, kam bylo z USA posláno 60 milionů dávek AstraZenecy. Nicméně podle listu New York Times jde o potenciálně kontaminované očkovací látky. Bello říká, že kvůli podobným problémům mohou lidé žijící v Indii nabýt dojmu, že si Spojené státy nechávají funkční séra, přičemž do chudých zemí vyvážejí nekvalitní očkovací látky.



Bello připomíná, že je důležité bedlivě sledovat dění v Ženevě, kde v těchto dnech zasedá Světová obchodní organizace (WHO), aby dospěla k rozhodnutí, zda budou dočasně zrušeny patenty k vakcínám proti covidu, či nikoliv. USA by tato jednání neměly blokovat, protože tak riskují, že globální jih bude na budoucí americké iniciativy pohlížet se značnou nedůvěrou, konstatuje sociolog, který ve své eseji publikované v New York Times píše, že Joe Biden ví, co je správné a co je zapotřebí učinit.

Celý text v angličtině ZDE