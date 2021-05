Pět měsíců před volbami vedou v Německu zelení

3. 5. 2021





Poprvé od června 2019 informuje Pollytix Strategic Research, že v šesti z deseti průzkumů veřejného mínění za posledních čtrnáct dní jsou nejpopulárnější stranou zelení. V průzkumu Kantar, který v neděli zveřejnil Bild am Sonntag, vedou zelení o tři procentní body, s 27 procenty.



Znamená to, že kandidátka Strany zelených Annalena Baerbock, 40, by se mohla octnout v pohodlném postavení, kdy si bude moci vybírat z celé řady koaličních kandidátů. třeba CDU, nebo sociální demokraty, nebo svobodné demokraty, nebo Stranu levice.





Stefan Merz, ředitel průzkumné agentury Infratest Dimap, zdůraznil, že nynější volební podpora by musela trvat nejméně dva až tři týdny, než by se ukázalo, že to jsou spolehlivá data.



Německá veřejnost se obrací proti vládě kvůli dlouhému, ale neúčinnému částečnému lockdownu a očkovací kampani, která odhalila špatný stav digitálních služeb v Německu a ochromující byrokracii.



Baerbrocková argumentuje, že Němci jsou inovativnější než jejich politikové.



Poprvé od roku 1949 nebude v podzimních volbách kandidovat kancléř či kancléřka, která je už u moci.



