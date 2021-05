Polsko jako nevolník Panny Marie

Problém byl zjevně v tom co Surmaczyński napsal na Facebooku, ironicky tam totiž poblahopřál Beatě Szydło k tomu, že se stala babičkou. Jak Surmaczyński rekapituloval, byl dotazován, jak ví, že Tymoteusz Szydło měl dítě se ženou. Surmaczyński odpověděl, že tento předpoklad založil na vědeckém konsensu, protože podle biologie mohou otěhotnět jen ženy. Posuzoval také své vlastní zkušenosti jako otce a poté, co mu byla položena další otázka, připustil, že se cítí trochu trapně diskutovat o sexuálním životě mladého Szydła s členem polského diplomatického sboru. Poté byl ujištěn, že se „nemá čeho bát, protože jako Džamál Chašákdží neskončí“. Nevím, jestli to pana Surmaczyńského uklidnilo, ale říkám vám: pokud budu já požádán, abych „poskytl právní pomoc polskému konzulátu“, nejdu tam.

AVšak nejjvětší rozruch v polské politice posledních týdnů vyvolalo jednání o plánu obnovy EU. Jako koaliční partner strany PiS je Ziobrova strana Solidarna Polska proti, Kaczyńskému chybí většina, aby plán prosadil v parlamentě. Opozice, zejména Občanská platforma, se chová naprosto zmateně a vysílá protichůdné signály. Na jedné straně řekla, že Polsko musí být součástí tohoto plánu obnovy, na druhé straně nechtěla o této záležitosti hlasovat se stranou PiS.



Nějak si představovali, že pokud to odmítnou podpořit, Kaczyński k nim přileze s prosíkem a pak ho budou moci přinutit, aby udělal zásadní obrat při svém převzetí demokratických institucí. To by se samozřejmě nikdy nestalo, a tak se strana Lewica pokusila vyjednávat s Kaczyńským sama. Koneckonců neměli tím, že vstoupili do vyjednávání , níc co ztratit, protože stejně chtěli ten fond pro obnovu podpořit, a pokud by dokázali od Kaczyńského něco získat za svou podporu hlasování, dalo by se to považovat za bonus navíc. Na druhou stranu obstrukcí tohoto hlasování by nejenže riskovali, že EU realizuje fond obnovy bez Polska, ale také by to poskytlo munici propagandě PiS, že je opozice prý anti-EU a brání polským občanům v získávání evropských fondů. I když jsou úspěchy Lewice při vyjednávání se stranou PiS přinejlepším jen průměrné (a to za předpokladu, že PiS se neotočí zády ke svým slibům, jak to obvykle dělá), ukázalo se, že měli pravdu: propaganda PiS již tuto zprávu do společnosti šíří, už jde tak daleko, že tvrdí, že Občanská platforma prý tlačí na polexit.