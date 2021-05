Katastrofální diskriminace seniorů při očkování v ČR

Uvedené osoby byly zaregistrovány 1.3. t.r. Po měsíci a půl čekání na termín na očkovacím místě Praha Prosek byly s PIN 2 přegistrovány na údajně rychlejší očkovací místo Thomayerova nemocnice na konec května, resp. června. Mezi tím jejich mladší sousedé z domu, sousedé z malé rekreační oblasti (nesrovnatelně menší hustoty než Praha) a dokonce sestra mladší o 10 let! dostali po sms avízu očkovacího centra prioritní termín volného místa v centru O2 za nekolik málo dnů !? Já je nemohu ani svou vlastní iniciativou přeregistrovat.

Můžete mi prosím zprovoznit v registracním systému přístup pro tyto 2 osoby, aby mohly být též přeregistrovány k bližšímu termínu?

A také (příp. i další z emailových adres) vysvětlit jak, to že v praxi neexistuje všude proklamovaná věková prioritizace seniorů? Přesněji se objevuje přímá diskriminace.



Jak to, že jiným lidem (mladším o 10 let¨) chodí sms avízo o volném místě k očkování a termín dostanou do několika málo dnů a jiní, senioři 70+ jsou odkázání na mnohatýdenní (přesněji mnohaměsíční) čekaní !



Místo dennodenní propagandy jaké další věkové skupiny se již mohou do systému hlásit k očkování, byste měli spíše podchytit systémové chyby, díky kterým vypadávají ti nejstarší a nejohroženější, pro které jste registraci otevreli již před více než dvěma měsíci!

P.S. omlouvám se všem v kopii za nevyžádanou zprávu, např. p.Čulíkovi z Britských listů, kde se o problematice celého českého managementu "zvládání" covid pandemie dlouhodobě píše. Dávám tímto svolení k případnému zveřejnění případu.



Perlička na konec, právě dnes jsem ze strany zaměstnavatele dostal (jako ohrožená skupina vyučujících akademických.pracovníků) kód k vlastní registraci (věk - pár let do 50). Škoda, že se nemohu dopustit podvodu a svůj termín přepustit seniorním rodičům.



Dochází panu ministrovi, tvůrcům rezervačního systému, jak v praxi funguje?









Souhrn: během pokusu o změnu (pomalého) registračního místa došlo k zablokování přístupu. Přístup nebylo možné obnovit ani s pomocí telefonické podpory. Jinak vstřícnou asistencí bylo doporučeno počkat do odpoledne. Nic se ovšem nestalo. Přihlašování do systému bylo odepíráno, jako neplatný se hlásil i PIN2. Po zveřejněné emailového kontaktu-stížnosti mi zavolala podpora systému s vysvětlením, že došlo k celkové blokaci registrace a nejsou schopni krok vrátit - se stavem nic víc nezle udělat, doporučili vytvořit zcela novou rezervaci....Vše od samého začátku. Po obdrženi PIN 1 a výběru údajně rychlejšího velkokapacitního vakcin. centra v O2 areně přišel vzápětí PIN2. Kdo by si ovšem myslel, že nyní už výběr termínu a jeho potvrzení proběhl hladce, ten by se zmýlil. Tentokrát se objevila chybová hláška, že rezervaci není možné provést, protože jejich počet přesáhl 2 rezervace k očkování za 365 dní.....v systému stále přetrvával nějaký relikt staré registrace (navzdory ujištění technické podpory že již není, a nelze se k ní tedy přihlásit). Následovalo tedy druhé kolečko poslechu hudební smyčky, seznámení asistenky na telefonu s celou situací, aby obě staré rezervace definitivně vymazala (tentokrát se adminům zobrazovaly) a uvolnil se přístup pro vytvoření rezervace nové.