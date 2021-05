Koronavirus: Korunkový protein hraje klíčovou roli při vzniku onemocnění

3. 5. 2021

Vědcům je už nějakou dobu známo, že korunkový protein koronaviru SARS-CoV-2 pomáhá viru infikovat hostitele tím, že "otevírá" zdravé buňky. Nyní ale zjistili, že protein hraje také klíčovou roli v samotném onemocnění.

Článek v časopise Circulation Research konstatuje, že COVID-19 je také cévním onemocněním - a ukazuje, jak konkrétně virus útočí na vaskulární systém i na buněčné úrovni. Pomůže to vysvětlit širokou škálu zdánlivě nesouvisejících komplikací při COVIDu a mohlo by to otevřít cestu k novému výzkumu účinnějších terapií.

Vědci ze Salk Institute of Biological Research v San Diegu spolupracovali na zmíněné studii s University of San Diego.

Korunkový protein koronaviru poškozuje buňky cévního endotelu tím, že způsobuje zvýšenou mitochondriální fragmentaci.

Vědci vytvořili umělý pseudovirus obklopený korunkovými proteiny koronaviru SARS-CoV-2. Ten dokázal poškodit plíce a artérie pokusných zvířat - čímž je dokázáno, že samotný protein stačí k poškození. Vzorky ukázaly záněty endoteliálních buněk obklopující stěny pulmonární artérie.

Později tým zopakoval proces v laboratoři, kde vystavil zdravé endoteliální buňky korunkovému proteinu. Ukázalo se, že protein poškodil buňky tím, že se navázal na enzym ACE2. Tím narušil molekulární signalizaci zmíněného enzymu směrem k mitochondrii (organele, která buňky zásobuje energií) a způsobil, že mitochondrie utrpěla poškození a fragmentovala.

