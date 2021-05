USA a Británie naléhají na skupinu G7, aby se sjednotila proti hrozbám z Číny a z Ruska

3. 5. 2021



Anthony Blinken, americký ministr zahraničí, a britský ministr zahraničí (českého původu) Dominic Raab požadují revitalizaci a rozšíření aliance G7 jako států rozhodných hájit otevřené společnosti a mezinárodní pořádek založený na pravidlech tváří v tvář hrozbám autokratických společností Číny a Ruska.



Po schůzce s Blinkenem zdůraznil Raab v Londýně v pondělí, že zaznamenává "zvýšenou poptávku a potřebu agilní skupiny zemí, které sdílejí tytéž hodnoty a chtějí ochrańovat multilaterální systém".

Dodal, že skutečnost, že Británie pozvala na schůzku skupiny G7 v Londýně ministry zahraničí z Austrálie, z Jižní Koreje, z Indie a z Jihoafrické republiky, "signalizuje, že jsme svědky změny v chování zemí podobných názorů, které hodlají spolupracovat".Raab uvedl, že dveře diplomacie jsou vůči autokratickým zemím vždy otevřené, ale také varoval ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby přestal se svým riskantním řinčením šavlí na hranicích Ukrajiny, s kybernetickými útoky, s dezinformacemi a s otravou Alexeje Navalného, což není jen porušování lidských práv, ale zakázané používání chemických zbraní na ruském území".Blinken řekl, že "cílem USA není zadržovat Čínu, ani ji nijak utlačovat", a dodal: "Snažíme se podpořit mezinárodní pořádek, založený na pravidlech, do něhož naše země během desetiletí tolik investovaly ku prospěchu, řekl bych, nejen našich vlastních občanlů, ale lidí po celém světě, mimochodem i z Číny. A když nějaká země - Čína nebo jiná - jednat tak, že to ochromuje nebo se to snaží zničit pořádek založený na pravidlech a neplní své přísliby, které učinily tomuto pořádku, povstaneme a budeme ten pořádek hájit."Před svou cestou do Británii obvinil Blinken Čínu z útlaku doma a z agrese v zahraničí. Ale řekl v americké televizi, že vojenský konflikt mezi oběma zeměmi by nesloužil zájmům ani jedné z nich.Raab dodal, že Londýn a Washington se shodují ohledně problémů, které zosobňuje Čína vůči jejich sdíleným hodnotám. Naléhal také na Peking, aby aktivně bojoval proti globálnímu oteplování.Blinkenovy výroky ukázaly, jak daleko se USA posunuly za Bidena od Trumpovy mantry "Amerika až v první řadě". Blinken zdůraznil: "Výzvou pro nás je dokázat, že jsme schopni jednat ku prospěchu svých občanů a když pohlížíme na většinu problémů, které mají dopad na jejich život, ať je to tahle pandemie, klimatická změna nebo destabilizační dopad nových technologií, ani jeden tento problém nedokáže vyřešit jediná země jednající sama, ani ne USA."Jednání skupiny G7 v úterý a ve středu bude řešit celou řadu mezinárodních problémů, ale jednotícím tématem bude zřejmě obrana otevřených společností, od Myanmaru a Libye po Sýrii. Joe Biden přislíbil, že uspořádá summit demokracií.Blinken také popřel, že by Spojené státy nekonzultovaly své spojence před rozhodnutím stáhnout americké jednotky z Afghánistánu, a dodal, že Amerika v žádném případě nenechává Afghánistán na pospas chaosu. "Budeme velmi aktivně jednat diplomaticky s cílem dosáhnout politického narovnání mezi afghánskou vládou a Talibanem."Podrobnosti v angličtině ZDE