Čína proniká do Evropy: Bude mít část území v Černé Hoře

28. 4. 2021





Skutečně si někdo myslel, že čínský prezident Si Ťin-pching by řekl, že jeho země má v úmyslu ovládnout část světa ekonomickými tlaky, nebo že ruský prezident Putin by přiznal, že je vrah, jak říká americký prezident Biden, nebo že by Erdogan přiznal, že je diktátorem, jak ho charaterizoval italský premiér Draghi? Xi tento týden na čínském fóru, na kopii setkání světových ekonomů v Davosu, uvedl, že Čína chce "zachovat světový mír".







Bez ohledu na hospodářský rozvoj nebude Čína podle něj prý hegemonní. Mezitím Černá Hora přijde o část svého území a umožní Pekingu vstoupit na evropský trh kvůli čínské půjčce ve výši přibližně jedné miliardy eur, kterou jí poskytla Export-Import Bank na výstavbu dálnice do Bělehradu, kterou Podgorica není schopná vrátit. Dálnice není dokončena a Podgorica postoupí část svého území Pekingu k dlouhodobému užívání, jak se již stalo i Srí Lance, která ze stejných důvodů musela na 99 let postoupit přístav Hambantota Číně. Peking chtěl léta proniknout na evropský trh přes přístav Terst nebo Rijeka a nyní uspěje přes Černou Horu. I v Chorvatsku se nyní Číňané snaží uplatnit svou nejlevnější nabídku na vybudování a správu nížinné železnice.



Rozdíl mezi skutečnou cenou a dumpingem, který nabízí Čína, je čínskými společnostmi kompenzován jiným způsobem, což může být pro zemi, která jim práci svěří, katastrofou. Putin v projevu k národu tento týden uvedl, že nikdo nemá právo zasahovat do ruských vnitřních záležitostí. V ozbrojené složce ruské tajné vojenské služby (GRU) je 29 155 osob, tj. Agentů 007 Jeho Výsosti z Kremlu s licencí k vraždění.





Jednoduše řečeno, Putin má také právo zabíjet opozici (Navalnyj), protože je to jeho vnitřní záležitost. Erdoğan požádal italského předsedu vlády, aby se omluvil (což se nestalo a nestane) pod hrozbou ukončení smlouvy na dodávku italských vrtulníků, přičemž zdůraznil, že Itálie měla historicky diktátory (Mussolini) a on sám, Erdogan, byl zvolen, zatímco Draghi byl do funkce jmenován. Erdogan jaksi zapomněl, že Mussolini i Hitler byli zvoleni. A všechny tři moderní diktátory spojuje touha vstoupit na Balkán ...



