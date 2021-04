Většina Čechů v souvislosti s Vrběticemi prezidentu Zemanovi nedůvěřuje

30. 4. 2021

Ukázal to nový průzkum agentury NMS Market Research:

Prezident Miloš Zeman v neděli 25. dubna označil účast agentů ruské rozvědky na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích za jednu z více vyšetřovacích verzí. Z průzkumu vyplývá, že s prezidentovým výrokem souhlasí pouze 28 procent Čechů, více než polovina s ním naopak nesouhlasí. Lidé do 34 let v této věci s Milošem Zemanem souhlasí nejméně, největší podporu má naopak ve skupině lidí starších 65 let.







Mladší lidé stejně tak častěji souzní s názorem, že prezident zastává ve vrbětické kauze spíše zájmy Ruska. Pouze 22 procent dotázaných uvedlo, že jsou to české zájmy, které v této situaci Miloš Zeman hájí.



“Ačkoliv se prezident dlouhodobě těší vyšší důvěře, než třeba vláda nebo parlament, jeho výroky v kauze Vrbětice mohly jeho důvěryhodnost u části obyvatelstva poškodit,” říká analytik NMS Market Research Vít Pavliš.



Prezident Zeman má větší podporu mezi voliči ANO, SPD a KSČM, nižší důvěru i souhlas s jeho výroky naopak deklarují příznivci koalic Piráti a STAN a SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09).









Sběr dat probíhal 28. dubna v prostředí Českého národního panelu. Průzkumu se zúčastnilo 565 osob, reprezentativní vzorek online populace České republiky starší 18 let.