Na klokany a na opice

29. 4. 2021 / Petr Haraším





Nastal čas uzavřít jednu kapitolu z aktuálně prožívaných dějin První covidové pandemie.



Po měsíci čekání jsme se vydali na druhý výlet směr Praha. Vakcína byla smskově potvrzena a tudíž zajištěna. Moderna připravena na místě určeném.



V neděli 9.15 plus mínus očkování bude zatím uzavřeno druhou dávkou.



Očkovací centrum na Ikemu je velmi kvalitně připraveno. Jen pro informaci. První kontrola se týká vyplnění dotazníku ohledně jmen a dat. Pak následuje rozhovor s lékařem o první dávce, o nastalých, nebo nenastalých problémech s první dávkou vakcíny a k tomu kontrola jmen znovu ústně provedena.





Samotná aplikace s opětovnou kontrolou jména a kontrolou typu vakcíny, aby se shodovala s první dávkou.



Naštěstí to nebyl Sputnik V, kde se krom názvu snad neshoduje nic.



Celá očkovací dvoudávková akce je završena vydáním certifikátu o proběhlém očkování. Zasláním certifikátu emailem a sms s heslem je uspokojen i digitální nárok dnešní doby. Vše profesionální, rychlé, kvalitní a nestresující.



Třetí dávka vakcíny je avizovaná zatím jen u Pfizeru, ale vzhledem k mutujícím mutacím Covidu dojde ke změně i u Moderny. Jistě už se za ní nebudu trmácet přes celou republiku a zpět.



A teď se už těším, až Bill od Brány zmáčkne gombík, čipy zaplanou a prostřednictvím světové X té G-sítě budu i já součástí nové lepší propojené telepatické vesmírné říše Nového řádu. Jen nevím, zdali se budeme dělit na podříše dle typu vakcíny. Jedni budou skupina Modern, druzí Pfízeři, třetí Astrové, následují Janssenové a na milé Sputiny nelze zapomenout.



Dálnice stále stejné. Jak to začne za Ostravou drnčet, tak to drnčí do Prahy a obráceně. Není nad to, když i v tomto sektoru vládne pevnou rukou odborník od Nemehel.



Poslední dobou jsem zaregistroval, že smrad a prach z oceláren a koksoven od Liberty nás navštěvuje stále častěji. Nejinak tomu bylo i v neděli ráno. Nevím, ale asi se na nás Gupta zlobí, když mu odbory vyhlásily stávkovou pohotovost.



Rumunská spřátelená sestra továrna prodala vlastní emisní povolenky dávno, předávno a nutně potřebuje dodat další do konce dubna měsíce. Prodali povolenky výhodně levně a nyní jsou nuceni rychle nakoupit výhodně draze. Guptovi vysvětlili akci „metelesku blesku“, což v tomto případě jde přeložit „Ostravo, naval povolenky za pět miliard a o nové potřebné ocelárně si nech zdát krásný čistý sen“.



Jak je v Česku již tradicí, aby zachránili rumunské Galati, musí Ostrava poslat i poslední galaty. Guptovi umřela náhle a nešťastně Greensil Capital a problémy jsou na obzoru. Firmy impéria GFG už hlásí ochranu před věřiteli. Včera ještě usměvaví dodavatelé chtějí peníze náhle předem a už se tak moc neusmívají.



Klement na Donbasu je ovšem tvrdý pracovitý soudruh a indickému soudruhovi pěkně nese miliardové zisky. Gupta se dal na pověstný kapitalistický škemrink. Škemral u britské vlády. Nic nevyškemral. Smůla. Zvlášť ne, když Greensilům ručil fiktivními fakturami.



Na rozdíl od škemrala českého, který vyškemral dotací hodně a ještě víc, navíc mu to platíme my.



GFG teď nemá na provoz a průser je na obzoru. Položit Huť Klementa Gottwalda, to bych Indům nedoporučoval. To by nedopadlo dobře.



Gupta chtěl z Liberty zapůjčit emisní povolenky za 5,6 miliardy. Mittal velmi lacino od Miloše pořídil a vyvedl cca 50 miliard, protože je prý nejprve investoval do hutí. Gupta zase na svou obhajobu říká, že on musel investovat do podhodnocených hutí. Aneb Mitall na Guptu, Gupta na Mitall.



Babišovi a Havlíčkovi na jednání slíbili, že transylvánská transakce s transmutovanými povolenkami neproběhne transubstanciačně do kapes indických přátel.



Odbory uvěří, až to bude na papíře.



Papír toho snese opravdu hodně. Tam se dá toho naslibovat. Odboráři chtějí vyrazit do Prahy a vyházet papaláše z oken. Hodně štěstí panu Milošovi a při vzpomínce na film „Leť ptáku leť“, přejeme ptákovi Milošovi pěkný let. Je to zas a zas Zeman, který nechal vyrabovat zbytky, co ještě zbyly po Vašíkově ekonomické transformační pohromě. Důležité přeci bylo, že mu za to nosili ovárek, tláču, bůček a pivo s Becherem. Aneb Klaus na Zemana, Zeman na Klause.



Oba se pak svorně klanějí ruským Vorům. Do slezských končin Česka se vydali Babiš s Hamáčkem. Pardon, jiný vládní poskok od há to byl. Havlíčkem tam patřilo.



Podle zlých jazyků Babiš musel čekat před ředitelstvím na Jižní bráně pod sochou hutníka na vedení Liberty. Zaujali tam na protest novou jógovou pozici zvanou BabišMára, ve které setrval opravdu velmi dlouho. Z BabišMáry ho vysvobodily až vždy poslužné poslušné odbory, které jej vyzvaly k jednání na nejvyšší úrovni. Škoda, že si nestřihl BabišMáru pod velkoformátovým plakátem, který v Ostravě připomíná soudruhovu trapnou bonzáckou minulost.



Snad se za ty nepovolené povolenky nenazlobí v Indii a nepošlou k nám dvoumutační Covid. Ostatně jeden objevený kousek už u nás máme. Indická studentka medicíny z vlasti náboženských slavností ukázku přivezla. Ještěže „zafungovala“ přísná nařízení české vlády a mutace se nešířila dál. Těch pár případů i tak nakažených se přeci nepočítá. Kvůli nim se nebudeme zlobit. Jen budeme doufat, že nenakazili pár dalších, kteří by ostražitosti orgánů nepodlehli.



Indie je dostatečným varováním pro české úřady, aby udělaly vše k omezení možností nákazy indickou variantou mutace Covidu 19. Je nutné zvolit model, kdy je přijíždějící uzavřen pod přísnou kontrolou do hotelu, ať má pozitivní nebo negativní test. Na květen vláda dokonce už uvolnila 160 milionů na sekvenaci mutací Covidu 19. Sice pozdě, ale žijeme stále pod vládou Nemehel, tak nadšeně plácat, plácat. Týdně bude takto prověřeno přes 8 tisíc podezřelých virových pachatelů.



Okamžitě po ukončení nouzového stavu se lid český vyvalil do ulic a parků, ale roušky a respirátory zanechal doma. Na trávník vyběhli nedočkaví fotbalisté. Stmelili se v počtu nadměrném, ať si Ministr kecá, co chce, kde chce. Právníci stejně říkali, že omezení setkávání je protiústavní.



Ti samí sportovci pak zasedli u okýnka místní nálevny a řádně zpití ještě jednou konec nouzového stavu oslavili. V lesoparku v mírném poklusu s manželkou coby spoluběžcem a psem vodícím zvaným Skippy (neplést s klokanem), byl stav roušek rovněž nelichotivý. Krom nás a psa s náhubkem, což se za roušku dá rovněž počítat, bylo ochranných pomůcek poskrovnu. Možná tak ještě srnka, jezevec, ježek a kaňour, kteří se smutně koukali na to lidské hemžení. Zvířátka byla ráda, protože větřila, že se dostane pozornosti i klokanům a opicím v ZOO, které vezmou humanoidi útokem.



Ministr zdravotnictví opět slibuje očkování po 100 tisících denně. Už to Babiš v březnu jednou nalhal.



Ovšem tentokráte to může i klapnout. Vakcín má být v následujících měsících dostatek. Dostatek k mírnému optimismu. Možná to ale ministr zase přehání.



Arenberger každý týden posouvá věkovou hranici o pět let dolů. Škoda, že jsme na něj nepřišli dřív, už bychom očkovali zájemce ve vodách Kergelénských.



Počty naočkovaných jsou vůbec kvalitní šifrou. Jednou je to tolik procent z tolika, jindy víc procent z celkového menšího počtu zaregistrovaných, pokud odečteme registrované jinde s jiným procentem ze základní skupiny, kterou částečně naočkovali jinde a dřív.



Ministr usměvavě hovoří o proočkované kategorii 70+, kdežto šéf praktiků má jiné seznamy.



Podle Šonky čeká na očkování od půlky ledna 150 tisíc zaregistrovaných starších ročníků. Uvízli totiž ve vládní očkovací šlamastyce.



Očkovací politická předvolební kampaň jasně káže ukázat politika v blýskavém očkovacím centru, jež musí být přezásobeno vakcínami, pro které nemají dostatečný počet zájemců.



Záchranu pro čekající starší ročníky představuje na státu nezávislá distribuce vakcíny Janssen. Janssenu bude méně, ale těm 150 tisícům, na které stát zapomněl, to pomůže. Pomůže to sice i Chrenkovi z Agelu a bývalému ministrovi, co s tím však naděláme? Navíc server iRozhlas zavrtal a našel v přízni ANO a ODS tak známou pachuť let minulých. Opět Kadaň. Opět bumbrlíčci z ODS a ANO sedí na prameni a opět zní jméno Ouzký.



Když jsme u té Kadaně. V úvodu článku jsem detailně popsal, jak odborně a profesionálně proběhlo očkování na IKEM. Na webu pak najdu článek o tom, že vakcínou od Astry naočkovali lékaři osoby mladší 18 let. Nevěděli. Netušili. Co je vám do toho. Jedině Pfizer umožňuje očkování od 16 let. Ostatní schválené vakcíny, krom snad Sputniku, kterým můžete očkovat kdykoli, kdekoli a kohokoli, protože nemáte bumážku s návodem, jsou výhradně povoleny pro osoby nad 18 let. V Kadani se s tím nijak nezatěžují a při jejich slavné očkovací patálii, očkovali i kvartet jedinců mladších 18 let. Nekontrolovali. Nesledovali. Nezjišťovali a nechápou pravidla. Jak to vykáží pojišťovnám, je záhadou. Že tím mohli ublížit? Koho to zajímá? Že tím předbíhali? Koho to zajímá? Že tím mohli způsobit smrt, koho to zajímá? Odpovědnost jde v těchto případech výlučně za lékařem.



Vůbec očkování v České republice je dle lékařského etika pana Černého minimálně rozporuplné. K jeho názoru se přidávají i další a kritizují fakt, že místo potřebných starších, rizikových a chronických, se Česko vydalo také cestou vakcinace mladých a zdravých. Tato cesta přináší nedobré ovoce smrti tisíců. Přednostní očkování politiků a jejich kompliců je naprostá zhovadilost. Neřešená z pohledu ministerstva je záležitost přidělování ventilátorů potřebným. Když jde o možnost přežití, tak je to zřejmé. Problém nastává, když je možnost přežití u pacientů rovnocenná. Co pak? Kdo a jak to má rozhodnout? Naivně jsem si myslel, že k tomu jsou vypracovány náležité postupy. Nejsou. Hlavně že dotace tečou a my to Babišovi a jeho státosektě platíme.



Kdo by zapomněl, že se lopotíme v Klausundzemanově Česku? O Slušných lidech nebylo dlouho slyšet. Naposledy se přidali na stranu pána Ježíše. Jistě chtěli světu říct, že i oni pevně „slušně“ stojí za jeho ideály lásky, míru, klidu a slušnosti. Mírným heilováním v mezích zákona podpořili slavnostní nástup Zemanova Křečka do úřadu Ombudsmana. Nikoli křečka zvíře, ale Křečka právníka s morálkou z minulého století.



Úřad Ombudsmana tímto Křečkem ztrácí své dosavadní důstojné poslání. Ne tak Křeček, ten poslání „slušnou“ prací pro Zemana řádně plní.



Na jaře v době „bezochranné“ se mnozí „slušní“ lidé rozhodli spolupodílet na pumpování prostředků ze státní kasy.



Jeden ze Slušných dosáhl ve ždímání opravdové dokonalosti. Nejenže dodal státu totálně předražené respirátory, na kterých si slušně vydělal. Dokonce ministerstvo již tak nadhodnocené ceny ještě víc slušně přeplatilo a avizované dobropisy jaksi nemůže zatím najít.



Původní firma z jarní kauzy odcválala s bílým koněm na Ukrajinu. Zisk minimálně 50 mega zůstal doma.



S jídlem roste chuť i u slušných lidí. Proto se slušně rozhodli oba „slušní“ z původní kauzy rozjet další slušné obchody se státem. Seznam.cz slušně zapátral a slušně uspěl. Slušní lidé slušně poprosili opět na ministerstvu zdravotnictví, kde jim bylo slušně vyhověno.



Nevadí, že ty dokumenty nějak nesedí, kdo by to také zkoumal. Nevadí, že švédský výrobce antigenních testů ze slin na české „slušné“ lidi chválu nešíří a dokonce podává trestní oznámení.



K dokreslení slušnosti Slušných lidí stačí nadatlovat do vyhledávače Jaroslav Kalina či Robert Bittó a přeji slušnou chuť. Slušně smíchaný salát, kde se mísí slušní Slušní lidé, „slušní“ z ODS, „slušní“ z ANO a Strana soukromníků, taky „slušní“ od Valenty. Nebo si snad někdo myslí, že bývalý boxer přijel na ministerstvo zdravotnictví, v tichosti se na vrátnici slušně ohlásil a podal slušnou nabídku?



U těch respirátorů bych ještě akceptoval akci levný slušný nákup, drahý slušný prodej, zinkasovat slušný zisk a rychle uklidit. Tak jak je to kdysi Václav učil.



Ovšem Akce Saligen, to už muselo stát slušný balík a slušné plánování a slušný předpoklad, že za českou kvalitu je potřeba slušně trojnásobně přeplatit. Co na tom, že to vypadá, že Saligeny jsou dokumentačně slušně zkopírované Salivy a že se ve slušné krabičce choulí transvestovaný jihokorejský antigenní test?



A tak si tady i v době covidové slušně žijem. Vlastně doba covidová?





Čerpáno z veřejných zdrojů pohledem nevidomého

