Moskva zvažuje použití nucené práce vězňů na velkých stavbách

30. 4. 2021

Ruská vláda uvažuje o obnovení praxe spojované se stalinismem, která zahrnuje využití nucené práce vězňů na velkých stavbách v oblastech, kde existuje nedostatek pracovních sil - jako je rozšiřování Bajkalsko-amurské magistrály (BAM). Právní experti tvrdí, že si to Kreml může dovolit, pokud vězňům zaplatí, informují Natalia Skorlyginová a Taťána Ďatelová.

Vladimir Putin prosazuje rozšíření BAMu, ale to narazilo na problém, jemuž čelili i dřívější ruští vládci: Nedostatek pracovních sil v oblastech, kde se projekt buduje. Přilákání většího počtu dělníků by vyžadovalo utratit více peněz, než má vláda k dispozici, nebo přinejmenším než kolik je ochotna na tento účel vynaložit. Problém částečně řeší nasazení vojenských jednotek, ale nestačí to.

Ve hře je tedy nyní radikálnější krok v podobě využití práce vězňů, což ale mnohým připadá jako obnovení smutně proslulého GULAGu.

Podle právníků současný ruský zákon umožňuje takovou praxi, pokud úřady zajistí, že všichni nasazení vězni dostanou zaplaceno. V současnosti je návrh diskutován s ministerstvem dopravy, vedením věznic a železnice mají předložit plán 14. května.

Žádná ze jmenovaných institucí není ochotna zprávu potvrdit, autorky však hovoří o čtyřech na sobě nezávislých zdrojích ve vládě, které o tom poskytly informace. Pokud mají být splněny Putinovy plány ohledně BAM, je třeba rychle najít nejméně 10 000 dělníků.

I kdyby všichni pocházeli z řad vězňů, bylo by jich pořád mnohem méně než v případě statisíců vězňů GULAGu, kteří zde pracovali ve 30. a 40. letech. Nicméně obraz vězňů pracujících na stejném místě jako vězni GULAGu je sotva něčím, co by si Kreml přál pustit do světa.

Podrobnosti v ruštině: ZDE