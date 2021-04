Počet mrtvých v Indii přesáhl 200 000 (v ČR by to bylo 1519)

V úterý 27.4. ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo 3229 denních nákaz, od včerejška je to nárůst o 669 nákaz

. (Podle počtu obyvatel by to bylo v Indii 425 122 nákaz.) V ČR do 27.4 zemřelo 29 141 lidí, to je nárůst o 66 mrtvých. V nemocnicích je

3102 osob . Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu

1 626 033