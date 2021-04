Datum pro zhodnocení ruské vakcíny Sputnik V nebylo dosud určeno. V ČR zemřelo dalších 73 lidí

V ponděli 26.4. ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo 2560 denních nákaz

. Je to na počet obyvatel zatím v podstatě totéž jako v Indii. V ČR do 26.4 zemřelo 29 075 lidí, to je nárůst o 73 mrtvých. V nemocnicích je

3198 osob , je to denní nárůst o 100 osob. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu

1 622 777