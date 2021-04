Babišův úřednický rab

28. 4. 2021 / Boris Cvek

Evropská unie nevyplatí byznysu pana premiéra dotace, protože premiér je ve střetu zájmů. Ale nebudeme muset žádné peníze Unii vracet, protože tyto dotace byly proplacené z kapes českých daňových poplatníků. Máme být vděčni za tuto opatrnost? Opatrnost, aby se snad nemohlo říkat, že kvůli premiérovi Česká republika musí vracet peníze Unii. Mělo by se však říkat, že to, co premiérovým firmám odmítla dát Unie, musel zaplatit český poplatník.

Příští vláda by měla tyto peníze chtít zpět. Je jasné, že současná vláda to neudělá: ten, kdo jí předsedá a kdo je zároveň vlastník její hlavní politické formace, je přece ve střetu zájmů. Místo toho vláda, v souladu s logikou střetu zájmů, vydává zájmy premiérových firem za zájmy České republiky, a to už dlouhou dobu. Chce se dokonce s Unií soudit, protože proti unijnímu „právnímu názoru“ je tu právní názor český! Český je přece lepší, je náš. Ale čí vlastně? Když je Agrofert český, je také náš?

Soudní spor mezi Českou republikou a Evropskou unií by dával smysl, kdyby na straně České republiky existovalo něco jako nezávislá státní správa, jež bez ohledu na jí nadřízené politiky hájí zájem občanů, tedy daňových poplatníků, České republiky. První věc od nástupu Andreje Babiše do funkce premiéra, ba ministra financí, kterou by taková státní správa musela udělat, by byl soustředěný útok na premiérův střet zájmů.

Nezávislá státní správa by už na úrovni Česka a jeho zákonů odřízla firmy Andreje Babiše od státních nebo unijních dotací a nebylo by nutné procházet potupným procesem, kdy se to, co je v civilizovaném světě jasný fakt, musí vydávat za něco, co v Česku nechápeme, protože máme „své právo“. Ano, máme „své právo“, protože nemáme nezávislou státní správu. Když takový model státní správy v létě 2014 navrhoval Jiří Dienstbier, vrhla se proti němu pravice ve zděšení, že tu budeme mít – slovy Miroslava Kalouska – úřednickou šlechtu. Vznikl kompromis, jehož plody vidíme. Nemáme úřednickou šlechtu, ale máme úřednické raby.