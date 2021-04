Houpe se (konečně) pod Borisem Johnsonem židle?

26. 4. 2021 / Jan Čulík

Zatímco je Česko víceméně posedlé skandálem Vrbětice, případně tím, co o něm v neděli řekl či neřekl Miloš Zeman, v Británii se odehrává jiné drama. Už celou řadu dní je nekompetentní, prolhaný a podvodnický premiér Boris Johnson v médiích terčem ostré kritiky. Týká se to jednak dodnes zcela utajovaných kontraktů za mnoho milionů liber na přípravky proti pandemii, které Johnson a jeho kumpáni ve vládě poskytli svým naprosto nekompetentním konzervativním kamarádům, lobbování bývalého konzervativního premiéra Camerona u Johnsonových ministrů a státních úředníků za státní finanční pomoc pro soukromou firmu Greensil, jejímž byl Cameron zaměstnancem a držitelem akcií (kdyby se to povedlo, obohatil by se o 200 milionů liber) a v posledních dnech i zjištění, že miliardář James Dyson, brexitér, který svou firmu po brexitu odsunul do Singapuru, esemeskami nabídl Johnsonovi, že pro něho bude vyrábět ventilátory, ovšem pokud zařídí snížení daní pro jeho spolupracovníky, Johnson esemeskou odpověděl "Zařídím to zítra."

I don’t know if this is true, but if it is, I truly despair.



Sunday Times reporting Cummings had long been ‘haunted by fear he could end up in prison: either over irregular spending during Brexit referendum or his conduct in govt’



1/https://t.co/J0cWBeadZR — Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) April 25, 2021

I know Mike meant @PeterStefanovi2 here, but thanks anyway. Reminds me of @bbclaurak calling Vote Leave criminality breaking the ‘rules’ rather than law. People don’t care if the BBC doesn’t want them to care. It should be a lamp to inform and educate - not a mirror of ignorance https://t.co/Rwjnzbtpgl — Peter Jukes (@peterjukes) April 25, 2021

Když informace o esemeskách Dyson-Johnson vyšly najevo, Johnson podle svědectví poradců (píše o tom v neděli Sunday Times) v Downing Street nesmírně zuřil a podle reportérů osobně telefonoval několika šéfredaktorům britských deníků a informoval je, že tu věc o esemeskování s Dysonem prý prozradil Johnsonův bývalý vrcholný poradce Dominic Cummings, který ho dostal do premiérské funkce a vyhrál mu v prosinci 2019 volby, avšak z funkce musel odejít v listopadu 2020, kdy se znelíbil Johnsonově nejnovější milence Carrie Symondsové.Jak mnozí komentátoři píší, obvinit Cummingse u šéfredaktorů byla od Johnsonova absolutní strategická chyba, neboť Cummings je tvrdý bojovník a nenechal si to líbit. Okamžitě zveřejnil na svém blogu, jak píší novináři, proti Johnsonovi "nukleární" útok: Popřel, že by byl zdrojem informací o Dysonovi a upozornil, mimo jiné, že Johnson chtěl protiprávně zařídit, aby za nesmyslnou, hnusnou a drahou adaptaci jeho bytu v Downing Street (v hodnotě mnoha desetitisíců liber) zaplatili tajně dárci z Konzervativní strany. Johnson to popírá, labouristická opozice požaduje veřejné vyšetřování této věci, stejně jako různé parlamentní výboryDominic Cummings má vystoupit v Dolní sněmovně se svým kritickým svědectvím o své mnohaměsíční práci v Downing Street koncem května, a všichni očekávají, že prozradí na Johnsona celou řadu dalšíchexplozivních informací.v neděli píše, že Cummings se začíná ostře kriticky ohrazovat proti Johnsonovi, protože se bojí, že jinak skončí ve vězení.A to se bojí právem, píše na Twitteru investigativní novinářka Carole Cadwalladr, protože spáchal závažné trestné činy lhaním a zneužíváním financí před referendem o brexitu, nemluvě o mnoha neregulérních Johnsonových rozhodnutích během koronavirové pandemie. Jen se podívejte na tuto její sérii tweetů o tom, jak britská média i prokuratura zametla Cummingsovy a Johnsonovy trestné činy pod koberec:O tom, jak BBC zcela selhává, hovořil ve výjimečném rozhovoru bývalý tiskový mluvčí Tonyho Blaira Alastair Campbell, labourista, posléze vyloučený (!) z Labouristické strany, protože byl ostře proti brexitu. Ten rozhovor měl 11 minut, je na Instagramu, zde je krátký klip: Jak píše v týdeníku Observer Andrew Rawnsley , konzervativci se mýlí, když si myslí, že Johnson neponese nakonec za své chování trest. Zdůrazňuje, a o Česku to platí stejně:No a teď nám v pondělí přináší bulvární pravicový probrexitový deník Daily Mail "odhalení", že Johnson v Downing Street vykřikoval: "Ať se mrtvoly hromadí třeba po tisících, mně je to jedno!"Tak uvidíme.