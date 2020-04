V pátek můžeme pozorovat vzácný a malebný astronomický úkaz – Venuše projde Plejádami

3. 4. 2020 / Ivan Větvička

Již tento pátek 3. 4. 2020 vstoupí planeta Venuše do otevřené hvězdokupy Plejády (Kuřátka) v souhvězdí Býka. Jedná se o zřídkavý a velmi fotogenický úkaz, znovu se jím budeme moci kochat až v roce 2028 (bude-li jasno).





Když píši divadlo, mám na mysli nebeskou iluzi – Venuše pochopitelně neproletí mezi Plejádami, vždyť jsou od nás asi 400 světelných let daleko! Naštěstí, jinak by nás jejich modří obři – nejjasnější mladé hvězdy této rodiny stálic, sežehli přebytkem své mladistvé energie. Planeta pouze důstojně přejde před jejich vzdálenou kulisou. Kdo má štěstí a výhled mu nekazí světelný smog, může v triedru či teleobjektivu pozorovat i tajemnou modravou záři v okolí jasnějších hvězd. Je to prachová mlhovina, která nyní stojí mezi námi a Plejádami. Se vznikem hvězdokupy nesouvisí, pouze odráží její záři.

Přeji všem jasnou oblohu a světelným smogem nerušený zážitek.

Poznámka: Plejády jsou otevřená hvězdokupa, skupina více než tří set hvězd, které vznikly téměř současně přibližně před jedním stem milionů let, tedy v době, kdy biosféra na Zemi zažívala mladší druhohory a souším vládli dinosauři. Hvězdy u sebe dlouho nevydrží, během následující čtvrt miliardy let se působením takzvaného gravitačního praku navzájem vyházejí z „rodného hnízda“ a rozprchnou se do okolního vesmíru.