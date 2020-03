DŮLEŽITÉ: Koronavirus: Při nákaze není tak důležitý věk jako virové zatížení

23. 3. 2020





Toto je informace od jednoho čelného britského lékaře:



Proč bylo nutno uzavřít místa, kde se lidé shromažďují? Uvědomte si toto: VIROVÉ ZATÍŽENÍ. O tom se teď bude mluvit hodně. Proč je to důležité? U tohoto viru má množství viru, které máte v krvi na začátku infekce, přímý vliv na to, jak vážná bude vaše choroba. To není neobvyklé - zvládání viru HIV je založeno na snižováni virového zatížení, aby pacient přežil déle.



Avšak u nákazy COVIDEM-19 je to nesmírně důležité. Takže jestliže jste, řekněme v hostinci nebo v modlitebně nebo na koncertě, kde je 200 lidí, z nichž většina nemá příznaky, ale šíří kolem sebe ten virus, vdechujete obrovské množství kapének za minutu a absorbujete vysoké zatížení viru. V prostorách, kde je mnoho lidí. Ti onemocní v následujících 48 hodinách. O tři dny později se pak divíte, proč nemůžete dýchat a skončíte v nemocnici.





Rozhodli jste se, že jste mladí a zdraví a že u vás to nebude problém. Chyba. Vzhledem k tomu, že starší lidé dodržují karanténu relativně důsledně, původní britská data dokazují, že na jednotkách intenzivní péče v Anglii jsou zastoupeny všechny věkové skupiny nad 20 let. Většina těch případů je v Londýně, ale vlna se šíří i mimo Londýn.



To znamená, že to, že je vám pod 60 a jste zdraví a fit, vás neochrání natolik, jak jsme si mysleli.



Proč? Virové zatížení. Zřejmě to bude zkresleno tím, že příliš mnoho Londýňanů neposlechlo pokyny a shromažďovali se ve velkých skupinách v omezených místech a dostali tak velké původní virové zatížení. Pak se odebrali domů a nakazili své rodiny.



Proto je Londýn plný nákazy. Musíme všechno uzavřít a zachránit ostatní Británii. Jsme pozadu za Londýnem jen asi o týden. Lékařské týmy v Londýně nyní bojují o to, aby zachránily životy co nejvíce lidí.



Jestliže sedím u jedné osoby a jsem nakažený tímto virem, dostanu malé virové zatížení. Můj imunitní systém začne proti tomu bojovat a než se virus v mém těle začne rozmnožovat, můj imunitní systém je připraven ho zlikvidovat. Žádné léky nedokáží tomuto procesu smysluplně napomoci, proto pro tento virus není žádná "léčba". Jediné, co můžeme dělat, je podporovat vás ventilátorem a doufat, že váš imunitní systém začne včas reagovat.



Když sedím v místnosti se šesti lidmi, kteří všichni ten virus šíří, dostanu šestkrát větší počáteční virovou zátěž. Tak velká virová zátěž je rychlejší, než s čím si dokáže poradit můj imunitní systém, a je zahlcen. Znamená to, že začnu být vážně nemocen a budu potřebovat, aby se o mě začali starat lékaři, domácí péče nestačí.



TOTO JE DŮLEŽITÉ: Pokud jste velká rodinná skupina, jestliže jste nemocní a jste všichni v jedné místnosti, onemocníte všichni ještě daleko více. Pokud vám začne být špatně, izolujte se v jediné místnosti a zůstaňte tam. NESEĎTE VŠICHNI V JEDINÉ MÍSTNOSTI A NEKAŠLETE TAM NA SEBE. Zvýšíte tak všem v místnosti virové zatížení a omezíte pravděpodobnost, že přežijete.



Rodina šesti lidí produkuje dvojnásobek kapének, které produkuje rodina tří lidí v témže prostoru. Matematika je důležitá.



Jestliže se u jednoho z vás začaly projevovat příznaky nákazy, předpokládejte, že nákazu šíříte všichni a zajistěte vzájemnou izolaci. Rodiče dostávají nákazu od dětí, protože nikdo nepřestane utěšovat své dítě (a ani by neměl přestat), takže rodič dostane tak velkou virovou zátěž, jakou má dítě. S tím se nedá nic dělat:



PAMATUJTE: MYSLETE NA VIROVOU ZÁTĚŽ. Zachráníte tím zřejmě svůj život i život svého dítěte.

0