Koronavirus a zdraví na Ostravsku

20. 3. 2020

Velké množství lidí zde má astma, alergie, ale i další poruchy imunitního systému projevující se vleklými potížemi. V zimním období jsme často nemocní; letošní zimní nemoci měly obzvláště zlé projevy. Slabé virózy cirkulující v open space kancelářích po tÿdny jsou normální každoroční jev. Děti zde jsou nemocné až 3x za zimní období. Na následky astmatu se zde někdy i umírá. (Nejsem lékař, píší jen o tom, co vidím kolem sebe či co jsem zažila.)





Na české straně se proti znečišťování ovzduší sice udělalo, co se dá, avšak opatření pro omezení přeshraničního znečištění ovzduší probíhají v Polsku velmi pomalu.





České vlády na nás, lidi z Ostravska, žádné ohledy neberou. Když je národ "bitý", jsme "biti" i my. Odchody do důchodu byly oddáleny a stále někdo navrhuje ještě pozdější.





Velmi dlouho zde mělo mnoho lidí jen 4 týdny dovolené ročně; jak si se zavedením 5 týdnů pro celý národ stojíme nyní, nevím. V Německu existovalo 6 týdnů dovolené plus více svátků než u nás již v roce 1980.





Nyní proti přemíře pracování (a nadprodukce) a dojíždění do zaměstnání hovoří i nový argument - ekologie plus ochrana klimatu.





Na Ostravsku nebyl za socialismu nárok na lázně "na křížek". Muselo se jezdit z dovolené. Lázeňští lékaři se tomuto velmi divili. (Generace našich rodičů.)





Péče o zdraví začíná už v dětství. Za socialismu jsme se na rozdíl od dětí v severních Čechách zde ani všichni nedostávali do škol v přírodě! Nebylo to zde plošné. Na mé ZŠ se do školy v přírodě dostala z ročníku jen sousední třída, a to jen 1x za celou ZŠ docházku. Má třída nebyla nikdy, důvod: dle učitelek byla ta zlobivějsí.





Po celou dobu socialismu se o Ostravsku zbytku republiky a Pražanům lhalo; zdůrazňovaly se vysoké platy horníků-úderníků a bytová výstavba. Budila se tím proti nám závist a zášť (citelné při setkání s lidmi z jiných regionů). Drtivá většina lidí nebyla placená údernicky a byty se stavěly oproti Praze velmi stísněné. Avšak lži o tom, jak se na Ostravsku máme nadprůměrně, byly zbytku národa a Praze do hlav úspěšně nasazeny, nebyly nikdy vyvráceny a podle mne na vlády v Praze dodnes účinkují.





(Omlouvám se, že můj dopis je trochu mix témat, ale všechno se vším souvisí.)





Ještě jednou vám děkuji!





S pozdravem





Ing. Markéta Jasenská

už trochu pamětnice

Havířov, Ostrava