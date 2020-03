Brazílie: rychlé šíření infekce na jihu, zavírání měst na severu

20. 3. 2020 / Aleš Vrbata

Když jsem v neděli 15. března odlétal přes Lisabon odlétal do brazilského Salvadoru, byl jsem překvapen, že společně se mnou v letadle seděli jednak Brazilci z jižního, tak ze severního konce země. Když se s nimi dal do řeči, bylo zřejmé, že si uvědomují vážnost situace v Česku, ale nepomýšlejí na podobný scénař ve své vlasti. Situace se ale začala měnit v okamžiku, kdy jsem dorazil do Lisabonu. Jednodenní pobyt v liduprázdném městě mi doplnilo vysílání místního televizního kanálu RTP3.

Prezident Marcelo Rebelo de Sousa vyhlásil celostátní stav pohotovosti, začalo uzavírání škol a obchodů i uzavření hranic se sousedním Španělskem. Dnes má Portugalsko přes 600 nakažených a jednoho zesnulého (muž ve věku 80 let s řadou jiných zdravotních problémů).





V hotelu jsem narazil na české turisty, kteří se – na rozdíl ode mne – vraceli na poslední chvíli domů. Některým byl zrušen let a hledali alternativní spoj. A pak tu byli brazilští důchodci, kteří se většinou ve skupinách vraceli na brazilský jih nebo severovýchod. Portugalská televize připomínala, že brazilských turistů je v zemi kolem 8 000. Jejich odcestování si vyžádá několik dní a pak bude uzavřeno i letecké spojení s Brazílií. Již tehdy, 16. března, uzavřelo letecké spojení s Portugalskem Maroko, a tak musela portugalská vláda pro své znepokojené občany vyslat několik letadel. Jednoho nakaženého hlásily i Azory. Tento autonomní region proto také přerušil letecké spojení s kontinentálním Portugalskem. Dnes (18.3) mají Azory 8 podezřelých z nákazy a 430 lidí je sledováno. Portugalská ministryně zdravotnictví Marta Temido na RPT3 informovala, že vzestupná tendence nemoci bude pokračovat až do konce dubna.







V lisabonském hotelu Sana International vládla poměrně klidná atmosféra. Personál se choval profesionálně a byl vybaven dezinfekčním gelem a rouškami. Totéž lze říci o taxikářích: pohotoví, rychlí ale opatrní. Lisabonské ulice byly liduprázdné. Zato na letišti bylo cítit znepokojení. Letištní lékárny oznamovaly, že „roušky jsou vyprodány“. Napětí bylo rozhodně cítit a bylo silnější, než je obvyklé.





Z Lisabonu létá portugalská letecká společnost TAP do různých brazilských destinací. Nejčastěji do Rio de Janeira a São Paula, ale také na severovýchod: do Recife, Salvadoru, Maceió, Natalu či Fortalezy. Pondělního odpoledne (16.3) takřka současně odlétala letadla do dvou destinací: Salvadoru a Recife. Posádka letadla do Salvadoru byla vybavena rouškami i dezinfekčním gelem, ale většina cestujících cestovala bez roušky. Po 8,5 hodinách letu přes Atlantik jsem konečně dorazil do Salvadoru a prošel jsem celní kontrolou. Vlastně nic nenasvědčovalo, že svět ohrožuje pandemie. Bez toho, že bych obdržel jakékoli instrukce (např. nařízení karantény) jsem vyrazil do metra. Na salvadorském letišti jsem sice občas někoho s rouškou zahlédl, ale mimo letiště, tj. v metru a na ulici, jsem nabýval dojmu, že koronavirus prostě neexistuje. I dnes mám stále ten pocit. Je to takový specificky místní klam, protože lidé tu nenosí roušky (alespoň zatím), ale pokud člověk čte a navíc sleduje média, zjistí, že se věcí mají jinak. A pak je tu srovnání s Českou republikou: hned druhý den jsem si bez větších problémů koupil respirátor a dezinfekční gel, abych vzápětí zjistil, že moje rodina na Pardubicku stále žádný respirátor nemá.







Brazílie má výhodu polohy na západní polokouli a nevýhodu obrovských měst, v nichž se šíření koronaviru může odehrávat takřka nekontrolovaně. Je tedy jasné, že epicentrum se nachází někde na ose mezi Rio de Janeiro a São Paulo. Ve státě São Paulo bylo 16. března 2 064 osob s podezřením z nakažení virem COVID-19. 17. března to bylo již 8 819. To znamená nárůst o 327%. Stát São Paulo eviduje nejvíce nakažených, tedy přes 5000. K dnešnímu dni hlásí 4 mrtvé (z toho 3 za jediný den).





Ministr zdravotnictví Luiz Henrique Mandetta se nechal slyšet, že Brazílii čeká období tříměsíčního napětí od dubna do června. Země omezuje komunikaci mezi státy federace i mezi městy. Guvernér státu Bahia, Rui Costa k dnešnímu dni, 18.3., nařídil uzavření měst Salvador, Feira de Santana, Prado a Porto Seguro takže bylo pozastaveno autobusové či jiné spojení. Zastavena byla městská hromadná doprava i dopravní spojení mezi státy. V některých případech dochází k použití síly: 17. 3 začalo stíhání proti podnikateli, který se, přestože byl pozitivně diagnostikován na COVID-19 a přestože mu byla nařízena izolace, přepravoval soukromým letadlem ze São Paulo (stát São Paulo) do Porto Seguro (stát Bahia).







Země si osvojuje nová pravidla. Federální vláda má nové pravomoci. Mezinárodní cesty a pracovní cesty jsou pozastaveny. Cesty na úrovni federace jsou posuzovány případ od případu a těm, kdo představují rizikovou skupinu, je nařízeno pracovat z domova. Masové akce, schůze, shromažďování jsou odsouvány, pozastavovány, školy ruší výuku. Pozastavuje se i vydávání pasů. Dnes, 18.3., poslanecká sněmovna brazilského kongresu vyhlásila veřejný kalamitní stav a tím uvolňuje prostředky k boji s pandemií.







V zemi, v níž vládne kult matky a rodiny, není překvapivé, že ministerstvo vyzývá k péči o staré obyvatele a rodinné příslušníky. V zemi, kde se lidé navzájem rádi a zcela běžně líbají a objímají, ministerstvo připomíná důležitost sebeovládání a omezení tělesného kontaktu zejména mezi rodinnými příslušníky. K 18.3. měla Brazílie 428 potvrzených případů nakažení virem COVID-19. 240 z nich má zatím São Paulo, zbytek se nachází v dalších 17 státech státech federace. Počet těch, kdo jsou podezřelí z nákazy a ve vyšetření, je zatím 11 278 ve všech státech. Čtyři úmrtí nastala v São Paulo. Pokud jde o počet nakažených, na druhém místě je Rio de Janeiro (45), na třetím federální distrikt (hlavní město Brasília: 26). Dnes (20.3.) již Brazílie uzavírá svá letiště všem letům z Evropy a Asie. Čísla nakažených se ale stále mění.