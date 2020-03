Londýnské momentky

Vláda našla vysoce specifické řešení koronavirové otázky - stádní imunitu! Necháme běžet vše bez omezení a 70% populace, kterou virus neskolí, nás ochrání před druhou vlnou. Nutno podotknout, že reakce mezi prostým lidem, který byl poté masivně školen o “stádní imunitě” národním tiskem, byla jednoznačně nedůvěřivá. Známí mne zasypávali dotazy, co je na tom pravdy (vystudovala jsem virologii).

A tak jsem musela s tou pravdou ven - tento způsob na papíře udělá hezké grafy, ale s ohledem na stav NHS (státní zdravotní systém) znamená kolaps místního zdravotnictví. Stačí jen vyhledat pár čísel na internetu: 2 000 000 Britů nad 80 let, při úmrtnosti 15% jde o 300 000 ohrožených pacientů nad 80 let (nemluvě o dalších). V současné době disponuje NHS 165 000 lůžky. Na jedno lůžko minimálně pár těl.

Vláda se patrně také časem dopočítala, takže se situace rapidně mění. Ale Borise tady v Londýně nebere moc lidí vážně. Proto ty procházky v parku a před zavřením hospod poslední skupinové pařby.

Hromadná doprava - pořádná otrava, jak zpívá Jahelka. Tady se po vládním doporučení sociální izolace a omezení cest MHD, zavádějí zajímavé ekonomické úpravy. Metro hlásí propad pasažérů o 50% a velké finanční ztráty. Řešení? Nastoupíte do poloprázdného metra cestou do práce, popojedete zastávku, kde metro nečekaně končí. A kde na vás čeká dav sesbíraný z předchozích spojů. Pak všichni nastoupíte a mačkáte se, jako obvykle. Britové si stále na tradice potrpí. Vše je, jak má být. Žádná panika.

