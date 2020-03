Velká dubnová socialistická revoluce

23. 3. 2020 / Jan Molič

Tak prý už vbrzku bude zaveden univerzální příjem! No dobře, ne tak docela. Zatím se budeme muset spokojit se sníženou úrokovou sazbou, tentokráte zřejmě až někam na úroveň komplexních čísel. A k tomu bude rozdáno 100, 200 nebo rovnou 1000 miliard. Miliarda sem, miliarda tam. Až je pak všichni budeme splácet, to se teprve bude bazírovat na každičkém haléři! Tedy všichni splácet; samozřejmě že víc ti, kteří mají míň.



Současná krize má způsobit revoluci v pojetí lidské práce. Ano, odteď se bude víc pracovat z domova. Korporát ušetří za kanceláře a proletáři celého světa se konečně spojí - online. Toto spojení na Facebooku má už nyní hodnotu 450 miliard dolarů!





Docela jsme v tom koronavirovém šílení zapomněli na Gretu, kůrovce, sucho, hlodavce, požáry v Austrálii, těžbu v Amazonii i Milion chvilek. Než si zase vzpomeneme, dostane ekonomika injekci, aby nás to v mezidobí moc nebolelo. Několik let to sice potrvá, ale pak bude obnovena rostoucí spotřeba (rozuměj žraní, případně žraní s lidskou tváří).



V Číně kapitalismus už restartovali. Brzy nám sem začnou jezdit pomáhat, restartovat ho i u nás. Budou se hledat strategičtí partneři pro náš krachující průmysl, podobně jako to dělával tatíček Klaus v devadesátkách. Je libo výprodejové letiště či nějaké elektrárny? Navrhuji malou změnu: dát jim to tu celé rovnou. Mají to tu mít Američani, Němci nebo Číňani? Vždyť je to jedno, my tam budeme makat.



Koronavirus zatím ukazuje, že se svět skutečně změní k nepoznání. Co bylo včera tabu, stane se normalitou zítřka. Než jsme se rozkoukali, máme na obličejích roušky a nepřijde nám to divné. Dnes máme demokracii a svobodu pohybu, zítra můžeme mít socialismus, a nebo také nevolnictví. Stejně rychle a hladce.



Jakpak že to dělají v té Číně s tím sociálním kreditem?



0