Česká republika má skutečně apokalypsu koronaviru a překonala 13 krát větší Japonsko v počtu nemocných...

23. 3. 2020 / Ivo Barteček

1. světová válka a následná španělská chřipka

rozpad rakousko-uherské monarchie

2. světová válka

komunistický převrat (částečný socialismus)

kapitalistickým převrat (úplný kapitalismus)

koronavirus





Proč je v České republice apokalypsa a v Japonsku apokalypsa není

Nyní je důležité se ptát, proč je v České republice apokalypsa, jaké budou vyvozeny důsledky a kdy je předpoklad, že to skončí. Ta poslední otázka je nejdůležitější, protože odpověď že se všichni nakazíme, která je slyšet ze západní Evropy, je zcela neakceptovatelná. V Asii nikdo se scénářem, že se všichni nakazíme nepracuje, protože prostě v Asii apokalypsa není. Tak buď tedy všechny vlády v Asii lžou, což je také možné, protože dnes nelze věřit snad ničemu, a nebo si vymýšlejí někteří politici Evropy. Obě strany pravdu mít nemohou. Nebo snad by mohlo být pravdou že v Evropě se všichni nakazíme, ale v Asii nikoliv? To nedává smysl. V předchozích článcích jsem již nejdůležitější fakta probral a skutečnost je potvrzuje.

Znárodnění továren na výrobu je nutnost

Je snad možné, že v Evropě je plánováno cílené nakažení celé populace? Jinak není jasné, jak je možné, že - za prvé se nestaví už týden/týdny továrny na roušky/respirátory, když se hovoří o tom, že se skoro všichni nakazíme. To, že se skoro všichni nakazíme, je zjevně veřejný fakt dle významných politiků a nic proti tomu pořádně neuděláme? Když tedy je faktem že se skoro všichni nakazíme, logicky proliferace nákazou bude trvat měsíce, nikoliv ze dne na den. Jak to, že nejsme schopni postavit 10 nebo 100 továren v Evropě na výrobu potřebných pomůcek za pár měsíců? Elon Musk postavil továrnu na výrobu úplně nového auta za rok a jeho firma má pouze 50 000 zaměstnanců. Rozumím, že výroba certifikovaného plicního ventilačního přístroje může být složitější, ale továrna na roušky není. Kde jsou přesné vládní statistiky, kolik lidí se nakazí zítra, za týden a za měsíc? O lidech, kteří se nakazili už dávno informováni jsme, ale modely každodenně upřesňovené by měly být součástí veřejného diskurzu. Jak je možné, že veřejné informace jsou ponejvíce videa na YouTube tvořená amatéry a weby tvořené nadšenci a chybí každý den editovaná prezentace státními úředníky v PDF ukazující prognostiku pro následující dny?

Kdy konkrétně politik řekl: tak tady máme 10 továren, které jsou pro tento účel z nějakých důvodů použitelné a znárodnitelné, tak je znárodníme a začínáme vyrábět v časovém rozmezí 3 týdny? Je kapitalismus dnes v naší společnosti tak zaběhlý, že raději budeme sledovat v médiích naše evropské spoluobčany umírat po tisících denně, místo toho abychom jasně ukázali rozhodnou akci? Vždyť, co můžeme ztratit? V nejhorším bude za pár měsíců výrobní linka na roušky/respirátory v České republice na nic. Vždyť to by nebylo nic špatného, to se snáze odepíše jako ztráta, než to, že lidé sedí doma a nemohou ven, naopak. Když čtu, že za jediný den se v Evropě nakazí 20 000 lidí, tak to znamená, že v Evropě je každý den nutno 500 milionů roušek, to znamená že logicky musíme začít vyrábět okamžitě a před týdny bylo pozdě.

Můj první článek přesně takovou skutečnost zmínil. Nyní - již 2-3 týdny poté, situace je tak dramatická, že v Itálii nedostačují krematoria, protože podle informací zemřelo za jediný den v Itálii 793 lidí - dle článku „NEWS/EUROPE Italy coronavirus death toll rises by 793 to 4,825: Live updates - https://www.aljazeera.com/news/2020/03/coronavirus-live-updates-worldwide-death-toll-surges-11000-200320225513796.html „.

Jak je možné, že tolerujeme umírání lidi po tisících v Evropě a okamžitě si státy nepřivlastnily technologie na boj s koronavirem? Jak je možné, že necháváme umírat tisíce a nestavíme/netransformujeme továrny právě teď, abychom zachraňovali životy? Vždyť státy na to mají právo. Priorita zachránit 10 000 životů je více než ochrana nedotknutelnosti osobního vlastnictví. Vždyť 10 000 zesnulých v Evropě to je jako kdyby spadlo 100 letadel. To je jako by každý den spadlo 10 letadel. Chápeme skutečně tento rozsah?

Hodnota tisíce životů evropských občanů, to je hodnota lidství - a finanční. Pokud to stále nechápeme, pak zde napíší jasně - v kapitalistické mluvě - aby tomu každý politik porozuměl. Hodnota každého člověka (v Evropě) je přibližně 1 až 5 milionů EUR, tak každý den zmizí 1- 5 miliard EUR, každý den „umírá“ 20 - 100 miliard korun kapitálu jen v počtu zesnulých. Musíme to přepočítat na peníze, protože asi na dnešní politiky snad nejde jinak tlačit, protože kapitalismus jim zatemnil úsudek.

Nerozumím tomu, proč neexistuje ani jedna pořádná iniciativa na výrobu jakýchkoliv ochranným pomůcek proti koronaviru v Evropě! Napsal jsem před týdnem, že skutečnou cenou na boj proti koronaviru je produkce 1 roušky za korunu na občana na den: jako základ boje s koronavirem. A my necháváme mizet až 100 miliard korun kapitálu jen v zesnulých občanech. Příkladem - jen restuaruační průmysl v USA očekává ztrátu 4 500 miliard korun dle článku „Restaurant industry estimates $225B in losses from coronavirus - https://thehill.com/business-a-lobbying/business-a-lobbying/488223-restaurant-industry-estimates-225b-in-losses-from „ - a tudíž pokud se nebude jednat rázně pak bude ztráta v desítkách tisíc miliard korun v evropě. A my nejsme schopni postavit továrny na výroby materiálu proti koronaviru za pár miliard? Vždyť v Asii se normálně chodí ven, sice méně, ale chodí. Dostatečné množství materiálu proti koronaviru je dostatečné na udržení společnosti v chodu a aktivní boj s koronavirem stačí na jeho potlačení. Japonsko vůbec nevyčerpalo všechny možnosti boje s koronavirem a má ucházející výsledky, vždyť v Japonsku onemocní dle statistik denně pouze 20-50 lidí na celou zemi.

Je snad opravu možné, že politici jsou schopni zvažovat, že se všichni nakazíme a že si musíme vybudovat imunitu jako v Británii dle článku „Britain Drops Its Go-It-Alone Approach to Coronavirus - https://foreignpolicy.com/2020/03/17/britain-uk-coronavirus-response-johnson-drops-go-it-alone/ „. Vždyť na tuto nemoc umírá 5-10 procent lidí a ještě k tomu nevíme, zda není možné nakazit se opakovaně - dle článku „Japanese man tests positive for coronavirus again - https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20200315_13/ „. Takový nesmysl není možné vypustit a zároveň nic nedělat. Pokud politik řekne něco takového, pak zároveň musí říci: „A aby se nestalo, že nás 5-10 procent zemře, tak zde je plán na znárodnění potřebných továren a okamžitou výrobu všeho, co této nemoci zabrání. Bojí povedeme společně. A hned.“ Ne za měsíc, ne pozítří. A dále například: „Jako premiér nebo politik nebo vládní činitel teď vyhrazuji polovinu parlamentu prioritně na boj proti koronaviru a přiděluji 10 procent státních úředníků a všech státních zaměstnanců prioritně na řešení situace s koronavirem. Přes noc vysíláme armádu pomoci s logistikou do vytipovaných továren a od zítra začínají pracovat pracovní skupiny, které plánují využití našich současných zdrojů na výrobu fyzického materiálu, který zastaví koronavirus. Přibližně za měsíc ode dnešního rozhodnutí bude situace s koronavirem takřka vyřešena a vracíme se do práce na 95 procent a veřejný život se vrací na 50 procent do normálu“. Přesně toto by mělo být slyšet na všech úrovních, to je výsledek měsíce boje s koronavirem v Asii. Přece není možné, že Česká republika má na počet obyvatel 10 krát a více nemocných než Japonsko (dle statistik) https://www.worldometers.info/coronavirus/ a nehne „rozhodně prstem“, jak je popsáno výše. Protože 1 000 podchycených nemocných znamená až 10 000 nemocných nepodchycených.

Znárodnění klíčové produkce v době krize není návrat ke komunismu, to je jediné státotvorné řešení, protože občané a stát si nemohou dovolit nechat někoho zbohatnout na pandemii. Nejedná se jen o nás, jedná se také o další země které jsou našimi bratry a sestrami. Stejně tak jako ředitel v konglomerátu naběhne do divize, kterou nutně potřebuje k výrobě a bude spát na zemi společně se zaměstnanci, aby se problém vyřešil, stát musí naběhnout do sektoru, který nutně potřebuje pro vyřešení problému. Elon Musk, aby vyslal signál napsal do médií, že spal v továrně, aby na vše osobně dohlížel dle článku „Elon Musk is stressed, says he’s sleeping on Tesla factory floor and has no time to go home and shower - https://www.cnbc.com/2018/04/11/elon-musk-says-he-is-sleeping-on-tesla-factory-floor-to-save-time.html “. Tak jako jedná Elon Musk jedná pořádný krizový manažer. A výsledkem takového přístupu na jaře bylo to, že jeho firma trhá na burze rekordy, posílá rakety do vesmíru a vyrábí nejlepší elektrická auta a nejlepší baterie. Mimochodem co udělal Elon Musk v této koronavirové krizi? Začal vyrábět plicní ventilátory dle článku „SpaceX and Tesla are ‘working on’ ventilators, Elon Musk says - https://techcrunch.com/2020/03/20/spacex-and-tesla-are-working-on-ventilators-elon-musk-says/ “.

Když je krize, není třeba mít firmu s prověřeným produktem, stačí vědět že automobilové ventilátory jsou podobné cílovému produktu, a tak se trošku upraví a půjde to použít. A kdyby se snad ventilátor porouchal? Co brání tomu mít těch ventilátorů více na místě a u lůžka každého pacienta rodinného příslušníka, který bude držet stráž. Všechno je řešitelné v době krize a nestandardní způsoby jsou na místě. Není možné dopustit to, co se stalo třeba v případě mladého Itala, který neúspěšně bojoval doma o život svojí sestry, systém mu nepomohl a pak jen natočil srdcervoucí odevzdané video dle článku „'NOBODY GAVE A DAMN': 'Abandoned' Italian man trapped with dead sister in coronavirus shutdown - https://windsorstar.com/news/world/nobody-gave-a-damn-abandoned-italian-man-trapped-with-dead-sister-in-coronavirus-shutdown/wcm/0738130d-2476-4a47-8403-2f46f34977ef/ “.

Závěrem





Zatímco USA vyhlašují válku skoro kdekomu, jejich války jsou zkomercializovaný produkt a nikdo jim již nevěnuje pozornost ani v USA. V zemích jako jsou země evropské, kde válka nebyla desítky let, je možno použít termínu válka, když skutečně jde o život. V případě koronaviru jde jak o život našich blízkých, tak o život ekonomik našich zemí. Proto vyhlášení „války“ je záhodno, protože vyhlášení války umožňuje státu nevídané činy, například zabrání klíčových továren.

Pokud 1 000 Evropanů umírá denně jen pár set kilometrů od nás, od České republiky, tak to je opravdu válka. To je rozsáhlejší válka než na Ukrajině a rozsáhlejší válka než bohužel byla v Jugoslávii, pokud vzpomeneme na události posledních desetiletí. Ale zatímco ve válce myšlenek, kdy obě strany mohou mít pravdu a také většinou mají, a proto se neshodnou a válčí, ať jsou protestanti nebo katolíci, komunisté a kapitalisté, Izraelci nebo Palestinci, ve válce proti nemoci má lidstvo unikátní příležitost se sjednotit.

Protože nepřítel je pouze jeden, je cizí „alien“, ne-politický, ne-ideologický, ne-národnostní, ne-lidský a skoro všichni na 99.99 procent souhlasí s tím, že je nutné ho zlikvidovat snad jen kromě Dr. Petera z filmu „12 opic“ od režiséra Terry Gilliam, který přesně takovouto situaci předpověděl - včetně ekologického dozvuku pandemie.

Proto nyní udělejme maximum, protože dnešní rozhodnost ponese výsledky okamžitě a také pomůže vypořádat se s pandemií příští. Čím déle je tak nebezpečný virus venku v lidském hostiteli, tím také roste pravděpodobnost mutace v něco ještě nebezpečnějšího. Jako lidé se nesmíme spokojit s tím, že jiné lidi, své blízké, předem odepíšeme. Lidský život má nesouměřitelnou cenu a je nutné udělat maximum pro jeho záchranu. Až bude po krizové situaci a až pomůžeme všem v Evropě, je možné se vyrovnat finančně s dočasným záborem, s tím má Česká republika dostatečné zkušenosti z restitucí.

Tento článek je jeden ze série a mnohem obsáhlejší informace jsou k dispozici v článcích: