Koronavirus: Mladí dospělí v USA tvoří významnou část hospitalizovaných

20. 3. 2020

Ze zprávy o prvních 2 500 nemocných v USA vyplývá, že na koronavirus vážně onemocněli Američané všech věkových kategorií - nejen sedmdesátníci, osmdesátníci a devadesátníci, informuje Pam Bellucková.

Zpráva vydaná Centry pro kontrolu chorob a prevenci (CDC) zjistila, že tak jako v jiných zemích mají nejstarší pacienti nejvyšší pravděpodobnost úmrtí a hospitalizace. Nicméně z 508 známých hospitalizovaných pacientů bylo 38 % výrazně mladších - mezi 20 a 54 lety. A téměř polovinu pacientů na jednotkách intenzívní péče tvořili dospělí mladší 65 let.

"Myslím, že by tomu měl každý věnovat pozornost," říká Stephen S. Morse, profesor epidemiologie na Mailman School of Public Health při Columbia University. "Nejde jen o seniory. Budou tu lidé od dvaceti výše. Měli by být opatrní, i když si myslí, že jsou mladí a zdraví."

Zjištění podtrhuje výzvu doktorky Deborah Birxové, která řídí vládní koronavirové úkolové uskupení. Ta s odvoláním na podobné zprávy z Itálie a Francie vyzvala mileniály, aby se přestali scházet ve skupinách a snažili se sebe i druhé chránit.

Podle zprávy CDC 20 % hospitalizovaných pacientů a 12 % pacientů na jednotkách intenzívní péče je ve věku 20-44 let.

Experti tvrdí, že i kdyby mladší lidé zmínění ve zprávě byli výjimkami, fakt, že zabírají lůžka v nemocnicích a místa na jednotkách intenzívní péče, je významný.

Nejmladší věková skupina, lidé ve věku 19 let a mladší, tvoří méně než 1 % hospitalizací a nevyskytuje se mezi pacienty JIP nebo mrtvými. Nicméně velká studie pediatrických případů z Číny zjistila, že malý segment velmi mladých dětí může potřebovat hospitalizaci kvůli velmi vážným symptomům a jeden čtrnáctiletý chlapec na virus zemřel.

