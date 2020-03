Církev by měla během pandemie umožnit vznik dočasných nemocnic či ubytoven pro bezdomovce v klášterech. Místo toho staví „morový sloup“

21. 3. 2020 / Ivan Větvička

Křesťané ve starověku prosluli obětavou péčí o nemocné, což na nich obdivovali i vyznavači jiných kultů. Nyní by se katolická církev měla přihlásit k této tradici a nabídnout obrovské nevyužité kapacity klášterů ke zřízení improvizovaných nemocnic, kde by se mohli léčit pacienti nakažení virem SARS-CoV-2. Pokud by vládní krizový štáb tuto velkorysou nabídku odmítl, může církev pomoci bližním jinak a dočasně ubytovat lidi bez přístřeší.

Vždyť to vypadá, že na bezdomovce zatím nikdo nepomyslel, přitom právě u nich lze s ohledem na drsný životní styl a často podlomené zdraví očekávat komplikovaný průběh choroby, navíc se mezi lidmi bez domova může vytvořit obtížně kontrolovatelný rezervoár nákazy.

I papež František prohlásil, že církev by se nyní měla stát „polní nemocnicí“. Myslel to obrazně, ale katolická církev v Čechách si může dovolit alespoň do jisté míry vyložit jeho výrok doslova, neboť disponuje velkoryse dimenzovanými budovami, pro něž často obtížně hledá využití. Právě teď se taková možnost nabízí. Církev by pomohla chránit lidské zdraví i životy a zároveň by zlepšila svůj obraz v očích veřejnosti.

Církev se ale vydala jinou cestou. Středobodem jejích zájmů v posledních dnech bylo spuštění náhradních televizních rituálů, zatímco na Staroměstském náměstí v Praze i v době karantény rychle rostou základy problematického mariánského sloupu. Stavitelé se snaží kontroverzní zábor co nejrychleji opevnit „na věčné časy“, k čemuž jim slouží masivní železobetonová konstrukce. Tvůrci barokního originálu by žasli, zatímco současníci se na internetu posmívají, že církev zpanikařila a již před náporem pandemie začala stavět morový sloup.

Republika naštěstí není při hledání prostor pro velkokapacitní „koronavirové nemocnice“ odkázána jenom na církev. Dobře dostupný, a přitom snadno izolovatelný špitál bychom mohli otevřít například v palácích na Pražském hradě. Prezident dlí v Lánech a zahraniční státníci ani turisté v dohledné době nedorazí, neboť se potýkají s problémy u sebe doma. Rozsáhlý, dobře udržovaný areál může posloužit jinému účelu. Nechť specialisté posoudí, zda by to byl praktický krok. Zcela jistě by to ale bylo velkorysé gesto.

Poznámka:

V Praze bezdomovci nezůstali úplně nepovšimnuti a nosí roušky, které jim rozdávají městští strážníci. Tak město pomáhá především sobě – brání šíření nákazy. Lidé v krajní nouzi ale potřebují především nocleh v suchu a teple a kvalitní stravu. Jedině tak posílí jejich imunita a budou mít větší šanci, že přežijí.