Jediným východiskem z pandemie koronaviru je zavést drastická izolační opatření - a testovat, testovat, testovat

21. 3. 2020





V novém článku, na němž se podílela celá řada mezinárodních spolupracovníků, zdůrazňuje Tomas Puyeo, že jedinou možností jak zlikvidovat pandemii koronaviru je okamžitě zavést co nejpřísnější izolační opatření. Kritizuje indolentní země jako USA, Británii, Holandsko a Švýcarsko, které k nim hned nepřikročily. Ze statistik vyplývá, že bez takovýchto opatření budou nakaženy koronavirem miliony lidí, statisíce pacientů zahltí zdravotnické systémy jednotlivých zemí a lidé, kteří nebudou moci být napojeni na ventilátory na jednotkách intenzivní péče, zemřou. Bude jich až stokrát více, než kolik je kapacita lůžek na jednotkách intenzivní péče. Protože se zdravotnictví rozloží, nebude možno léčit ani pacienty trpící infarkty, rakovinami a dalšími nemocemi, takže zemřou jen ve Spojených státech desítky milionů lidí.



Zajímavým postřehem Tomase Pueya je, že největší počet nákaz je v nejbohatších západních zemích. Jsou to totiž země, které jsou globalizované a kde se hodně cestuje. V zemích středovýchodní a východní Evropy a především v zemích Afriky a v třetím světě je nákaza dosud relativně nízká, protože lidé necestují.Jediným možným způsobem, jak epidemii potlačit, je okamžitě a bezprostředně zavést drastická izolační opatření. Taková jako v Číně: že si občan směl zajít do obchodu jen jednou za tři dny.Podle Pueya nebude nutně tato drastická karanténa muset trvat roky: stačí jen pár týdnů. Důležité je získat čas: každým dalším dnem získávají vědci nové důležité informace o koronaviru.Nesmírně důležité je testovat občany od samého začátku, i když jsou asymptomatičtí, a izolovat je. Drastická karanténa všech, zpočátku, povede k potlačení nových případů. Testování celého obyvatelstva vysvětlí, kde jsou ohniska epidemie a v kterých částech země je nutno dál dodržovat drastickou karanténu a v kterých ne. Právě těmito cílenými karanténami snížily východoasijské země počet infekcí.Pokud dojde třeba jen k dočasnému snížení infekcí, státu to poskytne čas, aby se vybavil ochrannými prostředky, ventilátory a lůžky na jednotkách intenzivní péče. Zároveň se také blížíme době, kdy bude k dispozici vakcína.Kompletní článek v angličtině ZDE