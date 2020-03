Koordinační centrum pro seniory již registruje tisíce dobrovolníků

19. 3. 2020

"Volají nám na naší linku denně stovky seniorů, kteří jsou velmi dojatí, když se dozvědí, že se u nich doma velice brzy objeví náš dobrovolník. Volajícím můžeme nabídnout kromě jiného i předpřipravené potravinové balíčky nebo dovážku teplého jídla, ale také třeba vyvenčení jejich domácího mazlíčka. Dále poskytujeme samozřejmě i psychosociální pomoc," říká Terezie Šmídová, manažerka neziskové organizace ŽIVOT 90.

Do úterý 17. března 2020 bylo v Koordinačním centru registrováno více než 2200 dobrovolníků, přičemž reálně se do pomoci seniorům zapojilo již přes 300 občanů, kteří byli proškoleni a disponují průkazem dobrovolníka. Dvě třetiny registrovaných dobrovolníků jsou ženy a věkový průměr zájemců o pomoc seniorům je 30 let.

Senioři, kteří se dovolali na krizovou linku 800 160 166, mají zájem nejčastěji o nákup potravin a vyzvednutí léků. Ptají se také, kde se dají sehnat respirační roušky.

"Důležité je, že dobrovolníci jsou schopní vyrazit prakticky hned a domluvit se seniorem na tom, co opravdu potřebuje. Dobrovolníci mají průkaz a dohodnuto je, že nevstupují do bytu seniora. Starší lidé jsou často dojatí tím, že se jim někdo zdarma věnuje. Jsme nadšeni zájmem zejména mladých lidí, kteří chtějí tímto způsobem usnadnit současnou velmi svízelnou situaci tisíců starších lidí," upozorňuje Jaroslav Lorman, výkonný ředitel ŽIVOTa 90.





Krizová linka je bezplatně dostupná 24 hodin denně a mohou na ni volat nejenom samotní senioři, ale také lidé, kteří vědí o někom, kdo by pomoc potřeboval. Zájemci o dobrovolnictví mohou vyplnit registrační formulář na portálu www.pomahamepraze.cz nebo napsat na email dobrovolnici@zivot90.cz .