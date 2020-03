Lidé nejsou vůbec informovaní a bojí se

20. 3. 2020

Zdá se nám, že lidi nejsou v souvislosti s epidemií koronaviru vůbec informovaní. Ani na Sardinii, ani na Korsice. Až třetí den jsme si všimli, že lidé mají v autech roušky, teprve pak bylo vidět, že se něco děje. Na lodi z Itálie do Francie byl český páreček. Přiletěli na Sardinii, měli zrušený let, ale vůbec to dopředu nevěděli, tvrdí česko-rumunský pár, který si nepřál být jmenován a který cestoval ze Sardinie na Korsiku, kde uvízl.

Jde o to, že pravidla, co jsou nastavený, jsou velice striktní. Nikdo neví, proč se to má dělat, lidé jsou v nevědomosti, všechno je zavedený na poslední chvíli. Informace od známého z Asie jsou úplně o něčem jiným. V Evropě s tím nemá nikdo zkušenost, všichni to brali děsně lehkovážně. Myslí si, že se tady nemůže nic stát. Ví se o podstatných věcech, ale zavedly se strašně pozdě. Lidé si myslí, že se jich to nemusí týkat, nerespektují to, pohybují se po ulici nechráněný. Týká se nás to, je to virus, který se šíří mezi náma. Lidi se zavřeli doma, nejsou testy, odmítají testovat všechny, jen když to je vážný. Panika je proto, že kdyby ten virus dostali, tak nikdo neví, jak si pomoci a jak se chovat, abych se léčil. Když lidi sledují jen média v Itálii nebo v ČR, tak jsou všichni v panice. Nikdo ale neřekne, jak s tou nemocí bojovat.

Lidé se děsí navzájem, rodiče mi například volali v panice: musíš přijet domů, nejsi v bezpečí, strašně se o tebe bojíme. Já se také o rodiče bojím, o jejich zdraví, je to ošklivá nemoc. Bojím se o své přátele, kteří jsou v nemocnici. Je to hodně o těch starostech a strachu. Komunikace je taková nepružná, neohrabaná. Všichni se stále dokola ptají jeden druhého: „Co se stalo, jsi v pořádku?”

Všichni se pořád ptají na to samé dokola. Má to vliv na psychiku, jak jsou lidé paranoidní, není to sranda. Když se potkají na ulici, odstupují od sebe. My sami si děláme odstup. Snažíme se s nimi pořád mluvit. Jsou z toho překvapení, normálně se už totiž nebaví. Šly jsme spolu s kamarádkou nakoupit, bály jsme se jít vedle sebe. Chceme dodržovat pravidla, ale je to všechno divný...