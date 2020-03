Zatím neexistuje proti koronaviru žádný lék. Ale:

- Britské zdravotnictví okamžitě zahajuje druhou etapu zkoušek léku firmy Synairgen z anglického Southamptonu. Součástí léku je interferon beta, molekula která tvoří součást obranného mechanismu plic v boji proti virům. Vysvětluje Ian Hall, profesor molekulárního lékařství z University v Nottinghamu: "Strategie je poskytnout plicím více této molekuly, a to by mělo pomoci snížit vážnost infekce COVID-19, zejména u lidí, jejich imunitní reakce na virus je snížena." Etapa II testů tohoto léku, kdy ani lékař, ani pacient neví, zda dostává lék anebo placebo, má být zahájena "okamžitě". Lék byl vyvíjen už před koronavirovou krizí pro chronickou obstruktivní plicní nemoc. Pokud by byly testy úspěšné i pro COVID-19, mělo by to omezit vážnost choroby a snížit její úmrtnost.





- Pozornost vyvolává i lék proti malárii chloroquine. Celá řada studií naznačují, že by tento lék, používají proti malárii po desítky let, mohl být účinný i proti COVIDU-19. Vědci na Universitě v Queenslandu zaznamenali slibné výsledky s chloroquinem a lékem proti HIV Liptonavirem/Ritonavirem. Testy chloroquinu proti COVIDU-19 mají být zahájeny v Austrálii koncem března.



Ze studie, kterou provedl profesor Didier Raoult v Marseille, která skončila 16. března, vyplynulo, že 70 procent hospitalizovaných pacientů bylo z koronaviru vyléčeno po osmi dnech, ve srovnání s 12,5 procenty "kontrolní skupiny", která lék nedostala. "Vyléčeno" znamená, že pacienti už neměli pozitivní testy, že jsou nakaženi koronavirem. Dr. Andrew Preston z University of Bath však poukázal na to, že vzorek pacientů byl bohužel malý - 26 pacientů a 16 v kontrolní skupině - a výsledky musejí být "řádně zkoumány", protože byly teprve zveřejněny.



Výzkumníci však doporučují, aby byli pacienti trpící koronavirem léčeni chloroquinem a dalším lékem, azithromycinem, "aby byla vyléčena jejich infekce a aby se omezilo šíření nákazy COVIDU-19 světem".



- Existující lék používaný v Japonsku proti chřipce byl "jasně účinný" pro léčbu koronaviru - podle čínských zdravotních činitelů. Asi 340 pacientů nakažených COVIDEM-19 v čínských regionech Wuchan a Šenžen se účastnily zkoužek favipiraviru. U těch pacientů, kteří lék dostali, zmizela infekce do čtyř dnů ve srovnání s průměrem 11 dnů u pacientů, kteří lék nedostali. Bylo také zjištěno, že lék zlepšuje stav plic. Avšak japonské úřady varovaly, že zatímco favipiravir pomáhá léčbě v mírných případech, není efektivní u lidí s vážným průběhem choroby. A Financial Times informoval, že lék zřejmě není vhodný pro těhotné ženy, protože může zůsobovat abnormality plodu.



Výrobci favipiraviru mají k dispozici dva miliony dávek, ale mohou zvýšit výrobu. První klinické zkoušky tohoto léku proti COVIDU-19 v Japonsku už začaly, s 86 pacienty.



