Plánování pro příští koronavirus začíná právě teď

18. 3. 2020

Historie nás učí, že každé století či dvě přichází zvlášť virulentní patogen, který představuje pro lidi významnou globální hrozbu. Nevíme, zda koronavirus bude mít nakažlivost španělské chřipky, která infikovala více než třetinu lidstva, a nemá ani přibližně 60 % smrtnost ptačí chřipky z roku 1997. Ale co když jednoho dne budeme čelit biologickému oponentovi, který zkombinuje obojí?, píše James Stavridis.

Samozřejmě, naši nejlepší vědci a lékaři zoufale pracují na vakcíně, která by předešla infikování, a lécích, které zmírní dopady COVID-19, skutečné nemoci způsobené koronavirem. Ale i když se snažíme zadržet, léčit a nakonec porazit koronavirus, musíme už myslet na další pandemii. Jak může zkušenost z minulých krizí pomoci bojovat s touto? Jak můžeme zajistit, že lekce z boje s koronavirem budou využity k přípravě na další krizi?

Plánovači Pentagonu musejí katalogizovat lekce z epidemie koronaviru a doporučit konkrétní akce ohledně výcviku, vybavení a organizace rezortu pro další patogen. To znamená mj. ohromně navýšit zásoby obleku Hazmat - každý uniformovaný příslušník by měl jeden mít a měl by být vycvičen, jak ho nosit v akci. Pentagon by měl shromáždit zásoby věcí, jichž je nyní po celé zemi nedostatek: Dezinfekce rukou, antiseptických utěrek, prostředků pro chemické ošetření povrchů, trvanlivých ochranných masek. Ozbrojené síly by měly zvýšit svou schopnost okamžitě postavit a převážet polní nemocnice. Stejně nezbytné je cvičit, abychom zajistili, že celé americké ozbrojené síly budou připraveny operovat v jakémkoliv typu biologicky zamořeného prostředí.

USA potřebují podobné národní úsilí pro zdravotnický establishment. Je jasné, že nyní se učí za pochodu. USA mají největší, nejpokročilejší systém péče na světě, ale není dobře koordinovaný. Zlepšení bude vyžadovat bezprecedentní federální, státní a lokální spolupráci. Konečná odpovědnost by měla padnout na ministerstvo vnitřní bezpečnosti, ale možná s přímým dohledem hlavního lékaře (Surgeon General) a mělo by být informováno skupinou expertů Center pro kontrolu chorob (CDCs). Osnovy lékařských škol a sesterských kurzů, asistentů lékaře, zdravotnických administrátorů atd. se musejí mnohem silněji soustředit na kontrolu pandemie a reakci na nouzový stav. A zdravotnický establishment stejně jako armáda musí zřídit pravidelnou sekvenci výcviku a procvičování těchto schopností.

I soukromý sektor má co na práci. To co nyní probíhá je cosi jako "národní zkouška z informačních technologií", v níž se učíme za pochodu řídit ekonomiku o objemu 22 bilionů dolarů, zatímco obrovské množství lidí musí zůstat doma. Můžeme efektivně učit studenty všech stupňů pouze prostřednictvím videokonferencí? Jak můžeme zajistit online řízení korporací a obchodní vedení finančních institucí, výrobců a obchodů? Jak využít sociální média k šíření vitálních informací a potlačit pověsti a dezinformace? A jaký typ zásob musí být nashromážděn pro každý typ byznysu?

To vše se děj v reálném čase a dosavadní reakce byla spíše taktická než strategická. Pokud rychle zareagujeme přesně směrovanými karanténami, ohromně rozšíříme testování, začneme vyrábět vakcínu a nalezneme léky, které zlepší zotavení, můžeme se vyhnout globální ekonomické a zdravotnické katastrofě. Ale existuje nikoliv bezvýznamná šance na daleko delší dobu turbulencí. Jediná věc, kterou víme jistě, je že nejde o poslední případ, kdy se vyrovnáváme se zdravotní krizí globálního rozsahu - a neexistuje omluva, pokud se teď nepřipravíme na další verzi koronaviru.

Podrobnosti v angličtině: ZDE