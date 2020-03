Čas děkovat a sloužit

19. 3. 2020 / Richard F. Vlasák

Dobrý den a ahoj,

mám radost, že kolem nás je tolik skvělých lékařů, sestřiček, sociálních pracovníků, duchovních i skautů, hasičů a vojáků nebo policistů, dobrovolníků. Sloužíte a my Vám děkujeme. Až se 18. března rozezní potlesk a třeba i zvony: ten hlas má dojít k Vašim uším, srdcím a myslím. Má patřit Vašim rodinám, které neuvidí maminky a tatínky na dny či týdny; má patřit lidem, kteří Vás vedou a starají se o to, aby vyčerpání nebylo ještě více, byť Vy sloužíte do úmoru a do padnutí.