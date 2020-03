Írán: Když se nebude nic dělat, do června na koronavirus zemře v Íránu 3,5 milionu lidí

18. 3. 2020

Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus







EU quarter in Brussels shortly before lockdown starts at noon. Usually crowded coffee shops closed. No flower market. Much less traffic. pic.twitter.com/rynpVHORBK — Jennifer Rankin (@JenniferMerode) March 18, 2020

Eye-popping study from #Iran's Sharif University w/ 3 #COVIDー19 scenarios:



*If Iranians start following govt guidelines NOW = some 12,000 die



*If they cooperate somehow = 110,000 die



*No cooperation = the outbreak peaks in June and up to 3.5m Iranians die https://t.co/xeqRkuIM3m — Sune Engel Rasmussen (@SuneEngel) March 17, 2020

- Írán zaznamenal ve středu dosud největší nárůst úmrtnosti. Za posledních 24 hodin zemřelo dalších 147 lidí, je to nárůst o 15 procent. Celkem zemřelo v Íránu 1135 osob. Oficiálně bylo zjištěno 17 361 případů nákazy. Íránci oslavují perský Nový rok a mnoho z nich ignoruje varování, aby nepoužívali veřejnou dopravu a neshromažďovali se na veřejných místech.- Počet oficiálně zjištěných osob nakažených koronavirem dosáhl 200 000.- Vietnam zakazuje trhy, kde se prodávají živá zvířata. Odborníci poukazují na to, že v důsledku bezprecedentního zbohatnutí Číňanů se v Číně rozšířila záliba v konzumaci nejrůznějších podivných zvířat a že poprvé v historii se tak lidstvo dostalo do bezprostředního kontaktu se zvířecími organismy, často nakaženými, s nimiž dosud nikdy v historii nemělo styk.- Letecká společnost EasyJet začala prodávat lety na podzim a příští zimu - za jednotnou cenu 29.99 liber (900 Kč), dokonce i na Vánoce a na školní prázdniny. Také umožňuje cestujícím, kteří mají letět v nadcházejících dvou měsících, aby si změnili rezervaci bez jakýchkoliv poplatků. (Společnost British Airways nyní do konce května umožňuje cestujícím změnit svou rezervaci zadarmo na jakýkoliv jiný den a na jakoukoliv jinou destinaci, aby se lidé dostali domů.) EasyJet doufá, že se jí prodejem letenek na příští zimu podaří získat určitý příjem v situaci, kdy příjmy leteckých společností zmizely.- Brusel před zavedením naprosté karantény. Ani noha v ulicích:- Dvě organizace OSN oznámily, že byly nuceny dočasně suspendovat umísťování uprchlíků v bezpečných zemích, a to poté, co nevládní organizace vážně varovaly, že uprchlíci, a z nich především děti bez doprovodu rodičů, potřebují naléhavou pomoc. Charitativní organizace jsou vážně znepokojeny osudem 36 000 žadatelů o azyl na řeckých ostrovech, kteří žijí v přeplněných táborech, často bez elektřiny, bez topení a teplé vody.- V Íránu zemře do června 3,5 milionu lidí, pokud se nebude proti koronaviru dělat nic. Efektivní zdravotnickou pomoc značně komplikují americké sankce, které íránské vládě znemožňují nákup léků, zdravotnického materiálu a humanitární pomoc ze zahraničí. Trumpova vláda včera sankční režim ještě více zpřísnila.- Britský expert z Imperial College, který varoval, že v Británii zemře čtvrt milionu lidí, je nakažen koronavirem:- Počet případu koronaviru stoupl za 24 hodin ve Francii o 1097 na 7730. Zemřelo 175 lidí, což je za posledních 24 hodin o 27 víc.