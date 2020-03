Kultura žije! Podpořte básníka a písníčkáře Jiřího Dědečka

19. 3. 2020

Milí přátelé,



odpadlo mi hraní v březnu a dubnu, asi nebudu mít čím platit složenky…

Bylo by prima, kdybyste mou tvorbu považovali za hodnou podpory. Když mě do týdne neuvidíte žebrat na mostě, pochopíte, že se to povedlo. Díky!

Když se prase nemyje, přijde epidemie!!!

P.S. Nejezte syrové netopýry.

Váš Jiří Dědeček