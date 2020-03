Za co mám být Číně vděčný?

19. 3. 2020

Za co prosím mám být té Číně vděčný? Za to, že podcenila virus, který se z jednoho čínského města rozšířil do celého světa? Nebo za to, že o viru dlouho lhala a nedovolila se světu na něj pořádně připravit? Nebo za to, že v počátku přijala zdarma pomoc celého světa a teď to samé zboží prodává světu buď za nejvyšší nabídku, nebo podle toho, jak jste - či nejste loajální k čínským komunistům, píše na Facebooku Václav Láska.