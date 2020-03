Diktaturou ku zdraví?

Česko a epidemie: Dohnat a předehnat Albánii?

18. 3. 2020 / Karel Dolejší

Od ledna vláda v přípravě na epidemii koronaviru neudělala takřka nic, na dotazy odpovídala nepravdivým tvrzením, že je připravena a všeho je dost. V době, kdy již nařídila přísná omezení pohybu, má ale země problémy i s ochranou zdravotnického personálu a pracovníků sociálních služeb. Jedenáctitisícové město Uničov v důsledku karantény a řidičů zásobovacích firem postrádajících respirátory zůstalo bez přísunu potravin a dalšího základního zboží ZDE.

Co hodlají úřady dělat, pokud bude třeba podobně izolovat větší ohroženou lokalitu - na mysl přichází např. Ostrava, kde kvůli dlouhodobě velmi špatné kvalitě vzduchu a tomu odpovídajícímu poškození dýchacích cest obyvatel hrozí obzvláště těžký průběh infekce COVID-19 - to si raději ani nepředstavujme. Pro připomenutí: Jednotky AČR disponují celkem 20 ks dopravních vrtulníků Mi-17/171ŠM, které mohou nasadit k zásobování izolovaných lokalit. Každý ze strojů unese v podvěsu maximálně 5 tun nákladu, což znamená, že veškeré armádní kapacity při jediném letu přepraví maximálně 100 tun. Zdá se to na první pohled hodně - avšak je dobré si uvědomit, že nejde ani zdaleka o ekvivalent tří plně vytížených nákladních vozidel Tatra 815/7.

Česko by si v první řadě mělo chránit jako oko v hlavě svých 50 000 lékařů a zubařů plus zhruba 82 000 sester. Bez nich totiž epidemii rozhodně nezvládne. Hned v závěsu by měli být pracovníci sociálních služeb a zásobování. Aby se společnost v krátké době nezhroutila, chráněni by měli být i zaměstnanci v obchodech, což se ovšem doteď nestalo ZDE. Pokud ani tyto základní skupiny nejsou kompletně vybaveny ochrannými pomůckami tak, aby mohly pracovat v prostředí s nákazou, máme veliký problém - bez ohledu na to, kolikery hranice jsme uzavřeli, kolik zákazů vydali a kolik tiskových konferencí o epidemii denně vláda pořádá.

Poté co v pondělí selhal dovoz roušek z Číny měl být okamžitě změněn dodavatel, místo aby ministr vnitra Hamáček osobně "sháněl respirátory" v zemi, která ČR opakovaně různé věci slibuje a neplní.

Oficiální údaje o počtu nakažených v ČR jsou již od počátku týdne absolutně nevěrohodné - jak s ohledem na typický průběh choroby v jiných zemích, které podnikly obdobná opatření v oblasti "sociálního distancování" a přesto zaznamenaly exponenciální nárůst počtu nakažených, tak pokud vezmeme v úvahu, že ani zdaleka všichni potřební nejsou testováni ZDE.

Počet zpráv o kontaktech českých úřadů s německými či kanadskými firmami vyvíjejícími vakcínu pro případ druhé vlny epidemie v závěru roku: Nula. Avšak bez vakcíny z naší současné situace nevede žádná cesta ven. Jakmile by právě zavedené restrikce byly zrušeny, většina lidí se nakazí a až statisíce jich zemřou.

Až do této chvíle tedy vše nasvědčuje tomu, že Česko je tváří v tvář koronavirové pandemii v pořádné kaši - a skutečná, byť jen částečná protiopatření operativně reagující na reálné potíže bude třeba horko těžko, v podmínkách prohlubujícího se nedostatku zdrojů, flikovat na krajských a nižších úrovních ZDE.

Protože plošné zákazy a namistrované řeči politických jájínků ještě na světě nevyřešily ani jeden jediný problém.