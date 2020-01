K rozchodu populární dvojice Zeman-Soukup

Glosa

16. 1. 2020 / Jiří Hlavenka

Rozchod populární dvojice Zeman-Soukup by neměl zapadnout.

Ukazuje se totiž, jasněji než dříve, o co tu jde. O peníze, o kšeft, o nic jiného. Sponzor - ať je to Čína, Rusko nebo domácí oligarcha - přestal platit, protože se to přestalo vyplácet, vliv multižánrového moderátora klesá k nule. Z největšího přítele je najednou nepřítel, ze dne na den.