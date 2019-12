Je to bezesporu domýšlivé, ale já si nemohu pomoci

Jako prezident chci z toho místa poděkovat všem občanům, kteří jsou aktivní a pracují pro blaho české společnosti, ať už pracují pro neziskové organizace, podílí se na správě svých obcí nebo jsou jinak politicky činní. Bez této občanské aktivity by byla naše společnost ohrožena ve své podstatě. Proto také oceňuji, že statisíce občanů v letošním roce opakovaně projevily ochotu branit demokracii a svobodu. Občanskou roli není možné redukovat na prostou docházku do volební místnosti a proto vítám, jsou-li lidé aktivní trvale, vstupují do veřejného prostoru a jasně formulují své obavy a požadavky vůči nám politikům - mne nevyjímaje.

Když už jsme u těch obav: S obavami sleduji snahy některých politiků relativizovat nebezpečí, kterému čelíme vzhledem ke klimatickým změnám a pokračujícímu drancování krajiny. Vyzývám všechny představitele státu, státní správy i zemědělských a průmyslových podniků, aby urychleně zapracovali na nastolení udržitelného rozvoje a to včetně uhlíkové neutrality.

Jako nejvyšší ústavní činitel se cítím zodpovědný za to, jak je Česká republika vnímána v zahraničí a proto udělám vše pro to, aby se zde dodržovala pravidla a udržovala se jasná hranice mezi zájmy státu a jednotlivců.

V roce 2020 si hodlám znovu připomenout slova prezidentského slibu a budu zachovávat Ústavu a zákony České republiky, bránit všechny její důležité instituce. Slibuji zde, že znovu najdu nejen ztracený článek Fedinanda Peroutky, ale i své svědomí a omluvím se všem, kterým jsem v minulých letech ublížil, když jsem zapomněl na heslo vyšité na prezidentské standardě.

Závěrem mi dovolte drobný bonmot: Říká se, že jen imbecil nemění názory. Já dodávám, že naopak naprostý idiot je ten, který mění názory každý druhý měsíc. Proto držme slovo a buďme celiství a pevní ve svých slovech, postojích i činech.



Děkuji Vám za pozornost."





