Tento měsíc Rusové a Asad usmrtili v Sýrii 34 dětí

25. 12. 2019

Tento měsíc letecké údery Asadova režimu, podporované Ruskem, usmrtily v Sýrii 34 dětí.Abu Ahmad, z jižního Idlíbu: "Kdyby v Americe chcípla kočka, jen jediná kočka, svět by povstal na její ochranu. Já nemluvím o lidských právech. Chci, aby se o nás uvažovalo v kontextu práv zvířat."Nejméně 100 000 Syřanů uprchlo ze svých domovů.Abu Osama, vyhnán z Homsu: "Znovu hledáme útočiště, v důsledku těžkého bombardování zločincem Bašárem al-Asadem. Včera nás zasáhlo v Maaret al-Numanu více než 400 různých druhů raket. Naše děti nemohly v noci spát. Plakaly každou hodinu.Od minuléhoi týdne vládní jednotky okupovaly obrovské množství území v poslední provincii, kterou ovládá opozice. Syrský režim ovládl desítky měst.Jak přichází zima, mnoho lidí je nuceno žít venku.Ibrahim al-Tah, vyhnán z Maarat Hurmah: "Beru svou rodinu a směřujeme do stanu. Jestli ale stan dostaneme nebo ne, to ví bůh. Je zima a je studené počasí a lidé nemohou spát bez topení. Tak tu žijeme. Tohle je náš život. Děkujeme Bohu, ať už to dopadne jakkoliv.