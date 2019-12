Proč chce Putin měnit ruskou ústavu?

23. 12. 2019

Jediná neočekávaná věc, která vzešla minulý týden z Putinovy tiskové konference, byla zmínka o možnosti změnit ústavu tak, aby odstranil omezení, podle nějž nikdo nesmí vykonávat funkci prezidenta více než dvakrát "po sobě", upozorňuje Aleksej Šaburov.

To vyvolalo debatu, zda Putinův návrh znamená, že se tímto způsobem pokusí zůstat u moci, zatímco druzí tvrdí, že jde o součást balíku opatření, jak opustit scénu a přenechat ji jiným.

Tato debata však ignoruje fakt, že v Rusku už ústava nedefinuje rámec politické reality, ale spíše naopak. A tedy není příliš důležité, jak bude zarámováno Putinovo rozhodnutí udržet si moc. Mnohem důležitější je, že takové rozhodnutí by vyžadovalo mnohem větší úsilí než pouhá změna ústavy. A mnoha lidem se to nemusí líbit.

Takové změny nakonec mohou mít potenciální náklady vyšší než zdroje, které může systém mobilizovat, aby přerazil takovou nespokojenost.

Fakt že Putin měnil o změně ústavy, ačkoliv se jej nikdo neptal, ukazuje, že o té věci skutečně přemýšlí. Existují nyní tři hlavní výklady toho, oč ruskému prezidentovi jde.

První tvrdí, že v zásadě Putin neřekl nic nového a jeho řeči o ústavě není třeba brát vážně. Zastánci tohoto názoru upozorňují, že Putin hovořil prakticky o tomtéž už v roce 2012 a nic se nezměnilo. Jenže dnes jsou politické okolnosti jiné.

Druhý výklad tvrdí, že se Putin rozhodl v roce 2024 opustit post prezidenta - buď tak, že moc načas předá premiéru Medveděvovi, nebo odejde napořád. Jen málokdo věří poslední variantě, ale mnozí si neuvědomují, jak složité by bylo zorganizovat opakování již jednou provedeného triku s Medveděvem.

Ten je dnes již mimořádně nepopulární - a kdyby z něj Putin opět na čas udělal prezidenta, znamenalo by to vážné riziko.

Třetí výklad tvrdí, že Putin navrhl změnu ústavy proto, aby mohl být znovu volen stále dokola, protože ústavní soud by nepochybně schválil každou jeho žádost, aby se mu předchozí funkční období nepočítala.

Problémem tohoto názoru je, že zmíněný postup by zřejmě vyvolal veřejný hněv, jehož rozměr je těžké předpovědět. Ačkoliv lidé u moci si myslí, že voliči spolknou všechno, co jim Kreml předloží, přinejmenším v tomto případě se pletou.

Putin tedy na poslední tiskové konferenci problém roku 2024 neosvětlil, ale spíše do něj vnesl zmatek a komplikace, protože k řešení by mu změna ústavy nestačila. Musel by vynaložit spoustu politického kapitálu - a kolik ho má vlastně nyní k dispozici zůstává otevřenou otázkou.

