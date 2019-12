Macron se vzdá své luxusní prezidentské penze

23. 12. 2019

Emmanuel Macron se vzdá své velké prezidentské penze ve snaze uklidnit hněv Francouzů nad výsadami politiků. Dopravní stávky ve Francii způsobily před Vánocemi naprostý chaos.



Železniční stávka ve Francii pokračuje už třetí týden a Macron, jemuž bylo tento víkend 42 let, se symbolicky vzdal jako první prezident po padesáti letech automatické penze po odchodu z úřadu, ve výši 6000 euro měsíčně, kterou všichni francouzští prezidenti dostávají po odchodu z funkce bez ohledu na to, kolik je jim let.





Macronův úřad dodal, že Macron také nezasedne ve francouzském Ústavním soudu, bývalí prezidenti se normálně stávají jeho doživotními členy a dostávají měsíční apanáž ve výši 13 500 euro.





Propodnikatelský Macron si je vědom, že se stávky protestující proti plánované reformě penzí zaměřují proti němu osobně. Karikatury a transparenty ve francouzských ulicích ho zobrazují jako krále.



Navzdory stávkám vláda trvá na tom, že provede sjednocení francouzského důchodového systému. Argumentuje, že zrušení 42 mimořádných režimů pro sektory od železničního až po energetický, po právníky a zaměstnance pařížské opery, je nesmírně důležité, má-li důchodové zabezpečení finančně přežít v době, kdy obyvatelstvo Francie stárne.



Francouzské odbory zuří, že vláda plánuje zavést důchodový "bod obratu" - chce ponechat v platnosti nynější věk odchodu do důchodu v 62 letech, ale trvá na zavedení dvou dodatečných let práce do 64, než dostane zaměstnanec plnou penzi.-



Stávky budou pokračovat v novém roce a otázka reformy starobních důchodů je klíčová pro Macrona, který přislíbil největší "transformaci" francouzského sociálního modelu od ukončení druhé světové války.



Stávky podporuje nyní 51 procent Francouzů, trochu méně než minulý týden.



Při své nynější cestě do západní Afriky řekl Macron, že "kolonialismus byla vážná chyba" a požadoval, abychom "ohledně minulosti obrátili list".



Podrobnosti v angličtině



