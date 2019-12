Kolaps Trumpovy korejské politiky

23. 12. 2019

Pokud jde o poslední pokus zabránit tomu, aby se Severní Korea stala jadernou mocností, čas byl vším. Ale nyní Americe čas dochází, napsal Uri Friedman.

Počátkem prosince na summitu NATO v Londýně Donald Trump prohlásil, že "máme mír" se Severní Koreou a že má lepší "osobní vztah" s Kim Čong-unem, než má možná tento diktátor s kýmkoliv jiným "na světě".

O několik hodin později jsem stál v hotelové koupelně ve Washingtonu a jihokorejští a severokorejští experti na recepci sezvané jihokorejskou nadací Korea Foundation. Prezidentův severokorejský vyslanec Stephen Biegun hovořil tlumeným tónem o tom, jak pociťuje "tíhu" minulého roku na "vlastních ramenou". "Zjevně jsme v této chvíli neudělali takový pokrok, jak jsme doufali, ale dovolte mi být absolutně upřímný: Nevzdali jsme se," prohlásil, zatímco fráze zjevně neodpovídala sdělení.

Zatímco se Biegun postavil do fronty u baru, účastníci obědvající gratinované brambory a plněná vejce spekulovali nikoliv o míru pro naši dobu, ale spíše o tom, jakou provokaci Kim chystá. Severokorejský představitel právě pohrozil, že Spojeným státům nadělí "vánoční dárek", pokud do konce roku nezaujmou flexibilnější postoj k jaderným jednáním. Pokud jde o dárky za trest, KLDR má sklon preferovat předvádění strašlivých zbraní před nadílkou uhlí.

Podtextem všech nervózních hovorů bylo, že Trumpova kdysi slibná diplomacie v Kimem se rychle rozkládá. Oba lídři se již znají, což snižuje pravděpodobnost návratu jaderné hry s ohněm - jako v roce 2017 nebo třeba ještě horší. Ale s blížícím se novým rokem se USA a KLDR vracejí ke starým způsobům, jakkoliv neúplně.

Ačkoliv Trump tvrdí, že jeho přátelství s Kimem vedlo k mírumilovnější Severní Koreji, skutečnost, zejména v poslední době, je zcela jiná. Od května KLDR testovala více raket než v kterémkoliv jiném roce historie, snad s výjimkou roku 2016, uvedl analytik Ankit Panda. Nikdy nepřestala vyrábět štěpný materiál na jaderné bomby. Z thinktanků jedna za druhou vycházejí zprávy ohledně "maximálního tlaku 2.0" proti Pchjongjangu. Vrací se přezdívky: Kimovi se opět říká "Rocket Man", Trump je označován za senilního "dětinu". Satelity zaznamenávají obnovenou aktivitu na severokorejských jaderných instalacích, zatímco Kim obnovil testování na raketové základně, kterou v roce 2018 slíbil zavřít. Američtí představitelé opět varují před vojenskými možnostmi. Severokorejští tvrdí, že dny jednání o denuklearizaci jsou pryč. Kim jezdí na bílých koních a řekněme jasně, že to není proto, že bílá symbolizuje mír.

Trump zoufale usilující o záchranu détente varuje Kima, aby "nezasahoval do amerických prezidentských voleb" (jakoby severokorejský totalitní lídr měl chuť míchat se do americké demokracie) nebo "nevyprázdnil svůj zvláštní vztah s prezidentem Spojených států". Zlehčuje nedávné raketové testy, i když se stávají sofistikovanějšími a popírat je je stále těžší.

Prohlásit diplomacii za mrtvou by bylo předčasné. Existuje šance, že Severokorejci se prostě snaží donutit Trumpa, aby uzavřel dohodu podle jejich představ, zatímco čelí volbám. Nicméně modelová politika, do níž Trump tolik investoval (maximální tlak + osobní setkání s prezidentem = vítězství pro Ameriku), kterou se snaží opakovat od Číny až po Írán, se zjevně rozkládá. V sázce není Trumpův odkaz nebo Nobelova cena za mír, po níž tolik touží. Jde o to, co přijde dál v globálním úsilí zastavit šíření nejničivějších zbraní a možná o poslední příležitost urovnat vztahy mezi severem a jihem Korejského poloostrova.

Washington a Pchjongjang se tak snadno vrací k dřívější praxi, protože klíčový problém, který vyvolal krizi v roce 2017 - severokorejský vývoj jaderných zbraní - se navzdory vší diplomacii ani trochu nevytratil. Ve skutečnosti se ještě zhoršil.

