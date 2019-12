Čína: Strýčku, omlouvám se, že jsem na chatu kritizoval policii

21. 12. 2019

Strýčku policie, je mi líto, že jsem chyboval.







Budeš to mít trvale ve svém policejním rejstříku.



Jak se jmenuješ?Lubua.Víš, proč jsi tady?Vím, omlouvám se.Omlouváš se za co?Trochu moc jsem vypil a mluvil jsem nesmysly.Čím se živíš?Ničím moc. Starám se o otce doma.Takže on je nemocen.Tak proč si kritizoval policii na QQ a na WeChatu?Kdy?Včera.Včera v kolik hodin?Včera asi kolem deváté.Na WeChatu?Ano.Ve skupinovém chatu?Je to o tom, jak někdo jel na motorce. A byla tam fotka. Tak jsem jen pod to něco napsal.Kolik lidí je v té skupině?75.Jaké máš na internetu jméno?Luhda Honivítr.Luhda Honivítr?Proč jsi psal na internetu o dopravní policii? O tom, že konfiskují motorky? Co je špatného na tom, že policie konfiskuje motorky?Na tom není nic špatného.Tak proč jsi pomlouval policii?Moc jsem vypil.To je tvoje výmluva? Žes moc vypil?Proč jsi pomlouval policii? Ty policii nenávidíš?Ne.Tak proč jsi pomlouval policii?Moc jsem vypil.Co máš za lubem?Vůbec nic.Takže jsi jen tak na skupinovém chatu vtipkoval?Ano, byl to jen vtip. Nic víc.Vím, že jsem chyboval.Myslíš to upřímně?Absolutně.Takže jsi nechtěl pomlouvat policii?Vůbec ne. Jen jsem moc vypil.Máš nějaká slova pro policii?Strýčku policie, já se strašně omlouvám. Chyboval jsem. Teď to vím.