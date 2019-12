Zdeněk Hřib píše ve Washington Post o čínském vydírání

25. 12. 2019

Čína je nespolehlivý obchodní partner, která neváhá obětovat výhodné smlouvy, pokud politická potřeba diktuje opak,Čínské politbyro dokáže proměnit velké podnikatelské kontrakty nebo důležité deklarace o spolupráci v bezvýznamné kusy papíru jen za několik vteřin. Peking přislíbil 10 miliard euro investic do České republiky. Proto jsme pozměnili svou zahraniční politiku a otevřeli svůj trh. Avšak čínské investice nepřišly.Praha není sama. Existuje množství příkladů trestů proti těm, kdo se odvažují kritizovat politiku Pekingu. Čína je země, která si pěstuje množství nevraživosti. Snaží se vnucovat svůj vlastní centralistický světový názor svému jednání se západními demokraciemi, chová se k politikům, umělcům a podnikatelům nikoliv jako k nezávislým členům společnosti, ale jako k představitelům státu a jeho politiky. Číňané nerozlišují mezi pražským primátorem a hudebníky z pražské Filharmonie. "Někdo v Praze se chová neposlušně? No, tak někdo z Prahy bude potrestán." To je podstatou komunistické mentality. Takže se nedivte, jestliže vaše jednání vůči Číně vyvolá naprosto nepředpokládanou reakci: zejména, pokud Čína na vás nemá přímé páky.V poslední době Češi také znepokojujícím způsobem zjistili, že se Čína snaží ovlivňovat veřejné mínění v naší zemi. Jedna česká firma s podstatnými podnikatelskými zájmy v Číně byla přistižena, že se snaží zneužívat celé řady prostředků k tomu, aby si zajistila pozitivní informace o Pekingu a jeho politice. Tento skandál je sympotomatický ohledně stále se zintenzivňujícího úsilí Číny vnucovat své názory naší společnosti.Nedoporučuji, abyste přestali obchodovat s Čínou. Ani nenavrhuji, abyste přerušili s Čínou veškeré diplomatické styky. Chtěl bych ale povzbudit naše přátele po celém světě, aby si vše řádně rozmysleli a byli opatrní, než vstoupí do kontraktu s tak nespolehlivým a potenciálně riskantním partnerem.Co je důležitější, chci na vás apelovat, abyste se nevzdávali svých hodnot a své osobní integrity ze strachu před vydíráním a hrozbami. A také bych chtěl navrhnout - jako symbolické gesto solidarity - abyste uvažovali o tom, zda byste nemohli pozvat pražské hudebníky do svých zemí a měst.Kompletní článek v angličtině (placený přístup) ZDE